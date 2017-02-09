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Активисты заставили чиновников начать работу с подписями за отмену декрета о «тунеядцах»

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  • 9.02.2017, 13:07
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Андрей Стрижак

В администрации Лукашенко приняли к рассмотрению подписи с онлайн-петиции против скандального декрета.

Инициатор кампании по сбору подписей за отмену так называемого декрета о «тунеядцах» на интернет-платформе zvarot.by Андрей Стрижак в комментарии «Радыё Рацыi» отмечает, что у отправителей подписей остались не лучшие впечатления от общения с чиновниками.

- У нас был разговор с представителями администрации Лукашенко по поводу нашего обращения. Они довольно скептически отнеслись к тому, что оно было подано. Этот разговор был не из приятных. Но, тем не менее, они сказали нам, что эти подписи будут рассмотрены в соответствии с Законом «Об обращениях граждан», - рассказал Стрижак.

Онлайн-петицию за отмену декрета №3 подписали почти 25 тысяч человек за 2 недели. Присоединиться к кампании по сбору подписей можно до 17 февраля в минском и региональных представительствах независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности.

Напомним, что 17 февраля в 18-00 на Октябрьской площади Минска начнется Марш рассерженных белорусов с требованием отмены декрета о «тунеядцах».


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