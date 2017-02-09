Страны НАТО усилят давление на РФ из-за эскалации конфликта на Донбассе 2 9.02.2017, 13:18

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Североатлантический альянс не видит оснований для отмены санкций против России.

Об этом шла речь во время внеочередного заседания Комиссии Украина-НАТО в связи с новым витком агрессии России против Украины и крупнейшей с 2015 года военной эскалацией на Донбассе, сообщает unian.net.

Во время заседания исполняющий обязанности главы миссии Украины при НАТО Егор Божок проинформировал союзников о развитии ситуации и оценке Украиной дальнейших планов Кремля. В свою очередь, союзники подчеркнули, что в НАТО четко понимают, что по последней эскалацией стоит Россия и поддерживаемые ею боевики. Особое беспокойство в НАТО выразили в связи с тем, что жертвами обстрелов боевиков становятся не только военные, но и гражданское население в Авдеевке, Сартани, Широкином и тому подобное. Союзники выразили соболезнования Украине в связи с многочисленными потерями среди военнослужащих и гражданского населения.

В Альянсе также подчеркнули, что при таких действиях России против Украины не может быть речи о возвращении к отношениям "как обычно" с Кремлем и отмены санкций. НАТО усилит политическое давление на Россию. Политика ситуация в Украине будет одним из топ-приоритетов НАТО и первоочередным вопросом во время контактов Альянса с Россией. Как сообщал УНИАН ранее, в Министерстве иностранных дел Польши заявляют, что вопрос об отмене санкций против РФ Евросоюз не рассматривает. Об этом сообщил глава польского внешнеполитического ведомства Витольд Ващиковский. По словам Ващиковского, учитывая то, что Минский процесс не выполняется со стороны Кремля, а значит, и вопрос о снятии санкций не нарушается. "Об отмене санкций не может быть и речи. Сейчас минский процесс не реализуется, а поэтому никаких оснований для отмены санкций нет", - сказал Ващиковский.