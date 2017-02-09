В Минске сварили пиво в честь Дональда Трампа 6 9.02.2017, 13:49

С пятницы в некоторых минских ресторанах и кафе можно будет отведать новый сорт пива Trump Pale Ale.

Его выпустила пивоварня «Талер», которая располагается при ресторане People's на улице Кальварийская,1, пишет nn.by.

Особенность сорта в том, что пивовары посвятили его новому президенту США Дональду Трампу. Пиво выполнено в стиле «американский бледный эль». Для этого стиля характерен приятный аромат и четкая хмелевая горчинка. Пиво будет содержать 5,8% алкоголя.

Мини-пивоварня «Талер» была основана в 2011 году. Названа в честь серебряной монеты, которая была в ходу на территории ВКЛ и Речи Посполитой. На эмблеме пивоварни средневековые всадники с мечами.