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На АЭС во Франции произошел взрыв

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  • 9.02.2017, 13:42
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АЭС Фламанвиль
Фото: ouest-france.fr

(обновлено) По данным местных СМИ, есть пострадавшие.

На действующей атомной электростанции (АЭС) Фламанвиль в регионе Нижняя Нормандия на северо-западе Франции произошел взрыв. Об этом сообщает DW со ссылкой на сайт газеты Quest France.

По информации издания, взрыв прогремел около 12:00 по белорусскому времени в машинном зале. На место происшествия прибыли службы экстренного реагирования. На территории объекта вспыхнул пожар.

По источникам AFP, взрыв произошел за пределами реакторной зоны. Угрозы ядерного заражения местности нет, подчеркивают в префектуре города. В то же время, по сведениям агентства, пять человек пострадали, один из реакторов АЭС был остановлен.


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