Слонимские активисты требуют, чтобы законы писались по-белорусски 2 9.02.2017, 13:59

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Павел Севастьян

Фото: «Радыё Свабода»

Объединенная оппозиция Слонима начала сбор подписей среди жителей города.

Члены Слонимского объединения демократических сил составили обращение к председателю «палаты представителей» Владимира Андрейченко с требованием уравнять на практике статус белорусского языка с русским в законодательной сфере и выдавать принятые «парламентом» законы по-белорусски, передает «Радыё свабода».

По словам активиста Павла Севастьяна, идею сбора подписей за белорусский язык в законодательной сфере поддержали все члены объединения представителей оппозиционных партий. В своем обращении к Владимиру Андрейченко слонимцы написали, что в соответствии со статьей 17, Конституции Республики Беларусь в нашей стране государственными языками являются белорусский и русский.

Из этого следует, что они имеют равный статус. Однако на практике, и прежде всего в законодательной сфере, белорусский язык игнорируется, что ведет к нарушению языковых прав граждан в этой области.

Подписи, члены демократического объединения собирают параллельно с подписями за отмену декрета о «тунеядцах».

- Интересно, что за отмену декрета «о тунеядцах» подписи ставят все и сразу, практически не возникает вопросов. Что касается белорусского языка в сфере законодательства, то с людьми приходится много говорить и объяснять ситуацию. Я, например, столкнулся с тем, что белорусы, как правило, хотя долго и поговорив, но потом ставят свои подписи за белорусский язык, а вот когда встречаются россияне, то отказываются, мол, мне это не нужно, я приехал из России.

Павел Севастьян добавляет, что многие белорусы удивляются, когда им начинаешь рассказывать о том, что в средневековой Европе многие юридические документы были написаны на древнебелорусском языке, а потом переводились на другие.

Кстати, как и Статут ВКЛ, который переводился на польский, русский и другие языки и действовал на наших территориях даже во время Российской империи до 1840 года.