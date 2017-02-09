Бизнесмену Кныровичу предъявлено обвинение 5 9.02.2017, 14:08

4,219

Александр Кнырович

Фото: tut.by

По версии следствия, руководитель группы компаний «Сармат-СТИ» уклонялся от налогов в особо крупном размере.

Следствие инкриминирует известному бизнесмену, руководителю группы компаний «Сармат-СТИ» Александру Кныровичу только одну статью из тех, которые были перечислены в сообщении КГБ о «противоправную деятельность должностных лиц в сфере ЖКХ». Об этом «Еврорадио» сообщил официальный представитель КГБ Беларуси Дмитрий Побяржин:

«Непосредственно по Кныровичу: ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 243 Уголовного кодекса», — сказал Побяржин.

По версии следствия, Кнырович уклонялся от налогов в особо крупном размере. Предпринимателю грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Суд может конфисковать у Кнырович имущество, а также — лишить его права заниматься определенной деятельностью.

Особо крупным размером ущерба признается уклонение от уплаты налогов на сумму, в 2500 и более раз превышающую размер базовой величины. В случае с Александром Кныровичем речь идет не менее чем о 2,8 млн рублей.

Обвинения предъявлены и другим фигурантам «Дела «Сармата». Все они остаются под стражей.

Александр Кнырович — один из самых медийных белорусских бизнесменов. Он участвовал в телешоу, вел блог и регулярно выступал в СМИ с критикой экономической ситуации в Беларуси.

Задержание Кныровича произошло 25 января после того, как бизнесмен вернулся в Минск из Женевы. 6 февраля в 23:00 закончились 10 дней, на которые был продлен срок его пребывания под стражей.