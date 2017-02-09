Названы самые высокооплачиваемые номинанты Grammy 9.02.2017, 14:16

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Фото: Joel Ryan/Invision/AP

Возглавила рейтинг британская певица Адель.

Обнародован список самых высокооплачиваемых номинантов американской премии Grammy по версии журнала Forbes. Лидером списка стала британская исполнительница Адель, передает korrespondent.net.

По данным экспертов, британка заработала за 2016 год $80,5 миллионов, что позволило ей возглавить рейтинг. Вторую позицию заняла певица Рианна, заработавшая $75 млн. А замкнул тройку лидеров экс-участник культовой групы The Beatles Пол Маккартни, доход которого составил $56,5 млн.

Далее в списке идут кантри-певен Кенни Чесни, а также поп- и и R&B-исполнитель Джастин Бибер. Оба заработали по $56 миллионов. Пятую позицию занимает The Weeknd с $55 миллионами.

В рейтинг также вошли Бейонсе и ее супруг рэпер Jay Z, которые расположились на седьмой и на восьмой позициях списка.

А замкнули ТОП-10 американский рэпер Dr Dre ($41 млн) и хип-хоп исполнитель Дрейк 2016 ($38,5 млн).