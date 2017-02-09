Книги о Гиви и Моторолле сняли со стендов Минской ярмарки 14 9.02.2017, 14:27

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По словам организаторов ярмарки, «такие книги в нашей стране нежелательны».

В первый день открытия ХХIV Минской международной книжной ярмарки некоторые российские издательства выставили на свои стенды книги, которые были расценены посетителями как разжигающие межнациональную вражду, передает «Радыё Свабода».

Утром, 9 февраля, этa литературa, была убрана, заверил организатор выставки, издательство «Макбел».

Российское издательство «Книжный мир» представило антиукраинскую литературу: «Рыцари Новороссии. Хроники Корреспондента легендарного Моторолы» Геннадия Дубового, «Донбасс: от Славянска до Дебальцево» Михаила Поликарпова, « Куклы и кукловоды». Украинские катастрофы», автор Эль Мюрыд.

Выставили и книги покойного Олеся Бузины - «Вурдалак Тарас Шевченко», «Союз плуга и трезуба: как придумали Украину».

Представитель одного из организаторов выставки, кампании «Макбел», на вопрос журналистов, знают ли они, какие книги выставляются, опередила следующий вопрос:

«Вы имеете в виду книги о Новороссии? Их со стендов уже сняли. Издательства арендуют у нас площадки, стенды и в первый день до 12 часов разлагают свою продукцию. Но после этого мы обязательно проходим и смотрим, какая литература представлена. И сегодня с утра все эти книжки сомнительного содержания прибрали. Людей предупредили, что эти книги в нашей стране нежелательны, в Беларуси есть список экстремистской литературы, запрещенной. При нас их убрали и вроде бы все поняли. Осматриваем мы не только российские стенды, но и все другие. Будем и дальше отслеживать».