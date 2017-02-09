Спрос на дома под Минском упал почти на четверть 2 9.02.2017, 14:53

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Фото: onliner.by

Кроме чиновников в Дроздах, мало кто может позволить себе индивидуальные дома возле МКАД.

В 2016 году спрос на индивидуальные жилые дома в черте Минска снижался вместе с ценами на них. Тенденция явилась практически полным отражением ситуации с загородной жилой недвижимостью, пишет «Ежедневник».

В 2016 году спрос на загородную жилую недвижимость вокруг Минска обвалился на четверть. Практически аналогично, на 23,9%, снизился спрос и на индивидуальные жилые дома в черте Минска.

Согласно данным Национального кадастрового агентства, если в 2015 году в столице было приобретено 113 жилых домов, то в 2016 году - 86. Если же сравнивать, например, с относительно благополучным 2013 годом, то спрос на индивидуальные жилые дома Минска упал более чем в два раза.

Столь существенное снижение сказалось и на стоимости жилых домов столицы. Если ранее индивидуальное жилье всегда ценилось выше, чем квартиры, то теперь ситуация изменилась. В 2016 году самые крупные сделки были совершены в сегменте столичных квартир, в то время как индивидуальные жилые дома ушли в их тень.

Так, например, элитные квартиры покупались в минувшем году за 652 и за 728 тыс. долларов. В пересчете на квадратный метр самой дорогой оказалась цена в 4855 долларов. Рекорд установила улица Филимонова.

Жилые дома Минска, даже с учетом того, что вместе с ними продаются и участки, серьезно уступили квартирам в цене.

В 2016 году самой дорогой стало приобретение за 680 тыс. долларов двухэтажного особняка на 342 кв.м. и участка на 9 соток, расположенных на ул.Евгения Глебова в микрорайоне Большая Слепянка.

Это тот самый элитный частный сектор, который соседствует с ул. Филимонова, где и была зафиксирована рекордная цена квадратного метра квартиры. Только тут цена квадратного метра, даже без учета стоимости участка, составила всего 1988 долларов.

Второй по значимости сделкой стала покупка дома за 1 млн деноминированных рублей, что по курсу составило 517 тыс. долларов. Такая цена была уплачена за деревянный одноэтажный дом в 165 кв.м. и участок на 14 соток. Дом расположен в частном секторе на ул. Приветливая, которая примыкает к ул. Нововиленской. Стоимость одного квадратного метра, если не учитывать участок, составила 3133 доллара.

Третье место досталось опять же дому в микрорайоне Большая Слепянка. На ул.Бронислава Тарашкевича добротный двухэтажный кирпичный дом на 292 кв.м. с участком 10 соток, был продан всего за 395 тыс. долларов. Стоимость квадратного метра составила 1352 доллара.

Как видно из приведенных примеров, индивидуальное жилье Минска очень серьезно уступает квартирам как по спросу, так и по цене. Это породило довольно парадоксальную ситуацию, когда небольшая квартира в элитном районе стоит дороже, чем дом в том же районе с участком и почти втрое большим размером жилой площади.