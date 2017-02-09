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Видеохит: Директор фирмы в Китае устроил сотрудникам «дождь» из долларов

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  • 9.02.2017, 14:59
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Сотрудники фирмы после отпуска получили очень щедрую и необычную премию.

Начальник компании, находящейся в городе Фошан (Китай), решил очень оригинально поприветствовать своих подчиненных, вернувшихся после отпуска в честь Китайского нового года.

Стоя на площадке второго этажа, мужчина принялся разбрасывать банкноты в 100 юаней (примерно 14,5 долларов) в толпу сотрудников, находившихся в тот момент в холле, пишет 120.su.

Неудивительно, что такая странная премия вызвала у работников небывалый ажиотаж, и они полностью отдались захватывающему процессу ловли денег.

Остается надеяться, что в толпе никого не затоптали. Впрочем, бесспорно то, что сотрудники компании приступили в тот день к работе в приподнятом настроении.


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