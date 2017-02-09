Минспорта: Спортивные чиновники из Минской и Брестской областей будут наказаны 5 9.02.2017, 15:09

Чиновник пригрозил функционерам регионов, спортсмены которых не привезли из Рио медали.

В офисе НОКа проходит коллегия Министерства спорта и туризма Республики Беларусь. С докладом выступил Министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко, сообщает «Прессбол».

Чиновник, в частности, прокомментировал слайд презентации, сопровождавший его доклад, на котором были отмечены спортсмены, относящиеся к двум областям страны, не внесшие медального вклада в олимпийский улов Рио-2016. Министр критически оценил работу тамошних начальников управления облисполкомов по спорту и счел возможным применение к ним дисциплинарных взысканий. Речь, в частности, шла о Минской и Брестской областях.