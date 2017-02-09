Сотрудники Россельхознадзора опасаются ехать в Беларусь в феврале 14 9.02.2017, 15:31

Ведомство отменило визит своих специалистов из-за возможных «провокаций» со стороны белорусских властей.

Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что руководство ведомства решило отложить визит специалистов в Беларусь в феврале, передает РИА «Новости».

«Россельхознадзором принято решение отложить ранее планировавшийся в феврале визит специалистов службы в Беларусь в связи с тем, что у ряда сотрудников есть опасения в возможных провокациях с белорусской стороны», — сказала она.

Мелано отметила, что новые сроки визита будут установлены после «стабилизации ситуации», отметив, что в ходе визита стороны должны были обсудить увеличение поставок растительной продукции из Беларуси в Россию.

Также сообщается, что Россельхознадзор будет проводить мониторинг продукции из Беларуси от пункта пересечения границы России до места реализации.

Напомним, 3 февраля Россельхознадзор ограничил поставки говядины из Минской области в Россию.

В тот же день Лукашенко во время встречи с журналистами и экспертным сообществом заявил, что в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта надо возбудить уголовное дело.

В ответ на это глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рекомендовал навести порядок на белорусских предприятиях. Он также признался, что такие заявления президента Беларуси рассматривает как «не совсем корректные меры оказания давления в целом на службу». И заверил, что Россия не политизирует вопрос сотрудничества с Беларусью по поставкам сельхозпродукции.

7 февраля Министерство внутренних дел Беларуси заявило, что проводится ряд доследственных проверок по действиям, содержащим признаки дискредитации деловой репутации белорусских предприятий.