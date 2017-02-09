Игорь Мельников написал книгу о белорусах в армии Андерса 9.02.2017, 15:44

Презентация книги состоится 14 февраля в минском клубе «Имагуру».

Книга «Забытые герои. Солдаты из Беларуси во Втором польском корпусе и Первой польской отдельной воздушно-десантной бригаде» будет представлена 14 февраля в 18:30 в минском клубе «Имагуру»на улице Фабрыцыюса, 4. Вход свободный.

Белорусский историк Игорь Мельников анонсировал презентацию своей новой книги, посвященной историям обычных белорусских солдат польской армии, которые во время Второй мировой войны участвовали в битве под Монте-Кассино в Италии и операции «Маркет-Гарден» в Нидерландах, передает «Радыё Свабода».

Мельников рассказал, что в книге собраны именно новые факты: истории людей, о которых никто ничего не знал:

«Это история белорусов, которые волей судьбы оказались на Британских островах, погибших во время тех операций, похоронены за рубежом. Там ценят этих солдат, а у нас о них никто ничего не знает. А эта страница истории важна, о ней стоит говорить», - говорит историк.

В составе польских войск служили десятки тысяч белорусов, но в советские времена они были забыты, многие до конца жизни не получили статуса участника Великой отечественной войны, так как бились в рамках Второй мировой. Многие были репрессированы, высланы в Сибирь. Только сейчас возвращается память о них:

«В прошлом году с помощью польского посольства мне удалось провести три громкие выставки в главных музеях страны о белорусах в польской армии: в Национальном историческом музее, Музее истории Великой отечественной войны и Музее обороны Брестской крепости. Когда были откровения, был аншлаг, людей очень много приходило. И это показала и администрациям музеев, и чиновникам, что это не политическая тема, а важная страница Второй мировой войны.

Никакого сопротивления не было, во всех случаях были только за: были министры, были идеологи ... И все подчеркивали, как жаль, что эти страницы истории замалчивались, и 1939 год, и 1944 год, но нужно об этом упоминать как можно больше. И вот недавний случай: если британская посольство пригласило волынщиков на открытие книжной ярмарки, посол Великобритании Фиона Гибб подчеркивала, что эти волынщики - из Второго ирландского полка, который в том числе участвовал в Битве под Монте-Кассино, где британцы рядом с белорусами сражались с нацистами. Это важно, что еще раз был подчеркнуто этот момент, что чаще эта страница истории звучит в государственных учреждениях».

Как и другие книги Мельникова, «Забытые герои», должнa вдохновить людей на интерес к своей истории, к истории родственников. Книга адресована не специалистам, а именно широкому кругу читателей. Книги, выставки и даже интервью, помогают собирать сведения: хотя самих «западных» ветеранов почти не осталось, но к нему обращаются их потомки. Люди даже звонят в газеты и телеканалы, спрашивают о «того историко», передают ему истории родственников, их снимки и вещи, даже семейные реликвии.

«Забытые герои» - шестая книга Мельникова. Все предыдущие его книги так или иначе затрагивали страницы белорусского истории Второй мировой войны, через каждую из них проходит «история обычного белорусского солдата, который прошел все испытания и победил великого врага.

Книга издается тиражом 300 экземпляров - «на сколько хватает средств». Но если будет спрос, будет допечатаны необходимое количество. К тому же Мельников задумал выставку, посвященную операции «Маркет-Гарден» - впервые белорусы смогут увидеть на выставке, как выглядели их соотечествинники в той битве и против кого они сражались.