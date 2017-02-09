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Замглавы полиции Армении отменил визит в Беларусь

  • 9.02.2017, 15:53
ЕГИАЗАРЯН ВАРДАН

Вардан Егиазарян должен был принимать участие в мероприятиях к 100-летию милиции Беларуси.

Запланированный визит заместителя начальника Полиции Республики Армения Вардана Егиазаряна в Минск не состоится. Решение премьер-министра Армении Карена Карапетяна о командировании Вардана Егиазаряна в Беларусь от 7 февраля признано сегодня, 9 февраля, недействительным. Об этом сообщается на сайте армянского правительства, пишет panorama.am.

Вардан Егиазарян 2-5 марта в Минске должен был принимать участие в праздничных мероприятиях к 100-летию милиции Беларуси.

Скорее всего, причиной стала ситуация с блогером Александром Лапшиным, которого 8 февраля Беларусь выдала Азербайджану, предполагает «Еврорадио».

Блогера с израильским, российским и украинским гражданством обвиняют в незаконном посещении Нагорного Карабаха - без разрешения официального Баку. В Азербайджане Лапшину грозит до восьми лет тюрьмы.

В Ереване 8 февраля состоялся пикет напротив белорусского посольства. Армянские депутаты предложили белорусскому послу покинуть страну. К тому же в Армении звучат предложения исключить Беларусь из ОДКБ.


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