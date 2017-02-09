Польша и Беларусь создадут совместную историческую комиссию 9.02.2017, 15:56

Витольд Ващиковский

Фото: EPA

Создание комиссии анонсировал глава МИД Польши Витольд Ващиковский.

Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, представляя в парламенте доклад о результатах и перспективах польской внешней политики, передает «Радио Польша».

Шеф польской дипломатии отметил, что в прошлом году политика Польши в отношении Беларуси изменилась. Главной целью этой политики Витольд Ващиковский назвал нормализацию отношений, которая бы подтверждалась конкретными шагами - прежде всего в сфере экономического сотрудничества, приграничного сотрудничества, торговли, а также нормализацией отношений с польским меньшинством в Беларуси. Новым проявлением взаимодействия должна стать и польско-белорусская историческая комиссия.

Министр иностранных дел во время своего доклада также сообщил, что Польша в дальнейшем будет поддерживать стремление Украины к европейской интеграции, а также сопротивляться агрессивной политике России.

От России Польша потребует вернуть обломки президентского лайнера, разбившегося в 2010 году под Смоленском. Польское правительство в настоящее время рассматривает возможность подать на Россию в Гаагский трибунал за нарушения во время расследования смоленской авиакатастрофы и нежелание вернуть Польше остатки самолета.