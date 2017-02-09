Лукашенко: Мы не можем найти нормальных руководителей 9.02.2017, 16:20

Диктатор решил отдать убыточные предприятия под управление местных властей.

Внедрение в Беларуси механизма доверительного управления предприятиями обсуждалось на совещании у Лукашенко, сообщает пресс-служба диктатора.

В четверг 9 февраля Лукашенко был представлен подготовленный правительством проект указа о доверительном управлении предприятиями как имущественными комплексами. Документ принесли диктатору, чтобы перед его принятием затем не нужно было переделывать указ из-за несоответствия экономическим реалиям.

Лукашенко решил, что внедрение института доверительного управления на убыточных предприятиях может повлечь «негативные последствия, в частности попытки рейдерских захватов».

«Можем ли мы без него регулировать те отношения, которые устанавливаются этим указом?» – задал вопрос Лукашенко.

Он также привел пример: есть убыточное предприятие, работающее плохо – стоит задача, чтобы оно функционировало эффективно. «Так давайте дадим право ответственным органам власти. Если это сельхозпредприятие, у нас отвечают губернаторы и председатели райисполкомов – пусть они определятся, как управлять этим предприятием», – предложил диктатор. По его словам, в случае с назначением на убыточные организации различного рода управляющих есть риск попыток рейдерских захватов. «Сколько у нас управляющие спасли убыточных предприятий? Я на своей памяти этого не помню. Поэтому меня волнует, надо ли вообще в это влезать?» – заявил Лукашенко.

Он также подчеркнул: приступая к регулированию тех или иных процессов, следует исходить из реалий – сейчас нормативная база по среднему и малому бизнесу, по словам диктатора, насчитывает около двух тысяч актов. «Кто их читать будет?» – спросил Лукашенко.

Диктатор также предложил, чтобы убыточными предприятиями управлял собственник – государство в лице рай- и облисполкомов, правительства. Он посетовал: сейчас в Беларуси не хватает обычных управленцев для производств, а не только доверительных и временных управляющих.

«Мы руководителей не можем найти нормальных для того, чтобы управлять предприятием, а сегодня вы найдете дополнительно руководителей для доверительного управления?» – сказал Лукашенко.