Трамп написал письмо Си Цзиньпину 9.02.2017, 16:23

Фото: EPA/Ron Sachs

Это стало первым контактом между лидерами Америки и Китая.

Президент США Дональд Трамп поблагодарил лидера КНР Си Цзиньпина за его поздравительное письмо по случаю инаугурации и выразил надежду на "конструктивные отношения" между странами, сообщает русская служба ВВС.

Трамп еще не разговаривал по телефону с Си Цзиньпином, но уже звонил другим мировым лидерам.

Представитель министра иностранных дел Китая Лу Канг сказал, что его страна придает этому письму большую значимость, сообщает агентство Рейтер. Он выразил почтение Трампу за то, что тот пожелал народу КНР процветания в новом году по восточному календарю, добавив, что сотрудничество между двумя странами - единственный вариант развития отношений.

Потепление отношений

Это письмо, содержащее все стандартные дипломатические любезности, последовало за потоком враждебных действий американской стороны, направленных против китайской торговли и политики.

В последние месяцы Трамп сделал несколько неоднозначных выпадов в отношении таких болезненных для Пекина вопросов, как статус Тайваня и Южно-Китайского моря. Он также вызвал негодование китайской стороны тем, что поговорил по телефону с лидером Тайваня Цай Инвэнь, что стало первым таким разговором между лидерами Тайваня и США за несколько десятилетий.

Китай считает Тайвань отколовшейся провинцией и настаивает на воссоединении, даже если для этого потребуется применение силы.

США разорвали формальные связи с Тайванем в 1979 году.

"Президент Дональд Трамп заявил, что надеется на развитие конструктивных отношений с президентом Си Цзиньпином, которые принесут пользу Китаю и США", - говорится в письме, обнародованном представителями Белого дома.

Кроме того, Трамп пожелал китайскому народу "счастливого Праздника фонарей и процветания в год Петуха".

Официальные празднования Нового года по лунному календарю закончатся в субботу Праздником фонарей.

Тон этого письма резко контрастирует с предыдущими заявлениями Трампа, чья президентская кампания была отмечена резкой антикитайской риторикой, продолжившейся и после его избрания.

В декабре, незадолго до своей инаугурации, Дональд Трамп написал несколько твитов, критикующих Китай за валютную политику и действия в Южно-Китайском море.

После своего разговора с Тайванем Трамп также выступил с критикой политики "одного Китая", в рамках которой США дипломатически признают позицию Пекина о существовании только одного китайского правительства.

Вскоре после инаугурации администрация Трампа пообещала не допустить занятие Китаем территорий в Южно-Китайском море.

Пекин все это время сдержанно реагировал на происходящее, выразив "серьезную озабоченность" позицией Дональда Трампа в отношении политики "одного Китая" и призвав США поддерживать тесные связи с Китаем.

Китайское правительство также опротестовало телефонный разговор Трампа и Цай Инвэнь, заявив, что это "детская уловка", которая не помешает Пекину "защищать свои права" в Южно-Китайском море.

Однако государственные СМИ были менее сдержанными - они заявили, что Трамп "играет с огнем" в своем отношении к тайваньскому вопросу, а также предупредили о возможности серьезных действий и "решительной битве" против американского лидера.