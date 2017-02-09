Профсоюз РЭП отстоял интересы экс-работниц «Марко» 3 9.02.2017, 16:38

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После инвентаризации с работниц буфета витебского ООО «Марко» потребовали выплатить недостачу в размере 12 тысяч рублей.

В итоге дело дошло до суда, который вынес свое решение 6 февраля. Об обстоятельствах дела praca-by.info рассказал правовой инспектор профсоюза РЭП по Витебской области Андрей Левинов, защищавший в суде интересы четырех работниц.

– Инвентаризация была проведена в буфете осенью прошлого года. По ее итогам работницам насчитали 12 000 рублей недостачи. Выглядело это странно, учитывая, что коллектив работал там четыре года, инвентаризации проходили ежегодно и никаких вопросов до этого не было. Работниц «попросили» уволиться по соглашению сторон. Но будучи несогласными с начисленной недостачей они стали обращаться в правоохранительные органы. После этого «Марко» стала предпринимать активные действия по взысканию начисленной суммы. Так дело дошло до суда, – рассказал Андрей Левинов.

– В итоге суд согласился с нашими доводами. Самое главное, что в процедуре проведения инвентаризации было нарушено едва ли не все, что только можно было нарушить. К примеру, перед ее проведением с работниц не взяли подписку об оформлении прихода товара и сдаче денег в кассу, а акт о проведении инвентаризации предложили подписать спустя 4 дня после ее окончания. Наниматель обращал внимание, что на работниц буфета было написано большое количество жалоб. Но ни одна из них не была оформлена в книге замечаний и предложений. Жалобы на то, что работников якобы обвешивают и обсчитывают, были оформлены в виде списка, где люди ставили свои подписи. Многие потом просили у буфетчиц прощения, рассказывая, что так поступить их заставило руководство.