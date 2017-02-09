Стало известно, в чем обвиняют фигурантов «дела Кныровича» 5 9.02.2017, 17:04

5,432

Александр Кнырович

Фигурантом громкого дела о «злоупотреблениях в системе ЖКХ» предъявлены обвинения.

На 11 человек приходятся три статьи: дача взятки (ст. 431), получение взятки (ст. 430), уклонение от налогов (ст. 243). Глава группы компаний «Сармат-СТИ» Александр Кнырович обвиняется только в уклонении от налогов, передает «Еврорадио».

По версии КГБ, который вечером 25 января задержал бизнесмена, его подчиненные «обеспечивали проведение» заказных «биржевых торгов для реализации дорогостоящей продукции ― предварительно термоизолированных труб». А газета администрации Лукашенко «СБ. Беларусь сегодня» заявляла, что «следствие располагает сведениями об организаторской роли директора предприятия в деле о « заказных» торгах».

Заместители Кныровича по финансам и экономике И. Максимов и по коммерческим вопросам Я. Поповский получили разные обвинения.

Максимова обвиняют по части 2. статьи 243 и части 2. статьи 431 Уголовного кодекса, это уклонение от налогов в особо крупном размере и дача взятки повторно или в особо крупном размере. Поповского ― только в даче взятки, но сразу по двум (1 и 2) частям статьи 431.

Еще двое сотрудников ООО «СарматТермоИнжиниринг»: соучредитель фирмы Вл. Дашкевич и ведущий экономиcт А. Кусков ― обвиняются по той же части 2. статьи 243, что и Александр Кнырович. По версии следствия, они уклонялись от налогов в особо крупном размере. Предпринимателям грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без нее, с лишением права заниматься определенной деятельностью или без него.

Пятеро чиновников из структуры ЖКХ обвиняются в получении взятки. А. Жур, М. Овдейчук и М. Данилович проходят по части 1. статьи 430 ― им грозит до семи лет тюрьмы с конфискацией имущества. А. Клец и И. Стишонок проходят по части 2. той же статьи: «Получение взятки повторно, либо путем вымогательства, либо группой лиц по предварительному сговору, или в крупном размере». Санкции по ней более серьезные ― ограничение свободы от трех до десяти лет с конфискацией имущества.

Брокера А. Колтунова также обвиняют в даче взятки по части 1. статьи 430.

В списке тех, кому предъявлено обвинение, нет Н. Козловской, ведущего специалиста по внешнеэкономической деятельности ООО «СарматТермоИнжиниринг», о задержании которой также сообщал КГБ. Дмитрий Побержин в ответ на вопрос о ее судьбе сказал, что мог произойти технический сбой, но подчеркнул, что в списке, который передали ему следователи, нет других фамилий, кроме перечисленных выше.