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Впервые белорусский стартап получил деньги от самого престижного фонда в мире

  • 9.02.2017, 16:57
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Каждый выбранный проект фонда получает $150 тысяч.

Отечественный проект FriendlyData одобрен для финансирования и стажировки калифорнийским акселератором 500 Startups. Фонд считается одним из лучших в мире. Каждый выбранный проект получит $150 тыс., но $37,5 тыс. придется отдать за участие в 500 Startups. Также инвестиционному фонду переходит доля стартапа размером 6%, сообщает onliner.by.

В двадцатый набор 500 Startups вошли несколько десятков проектов, из них более трети создаются за пределами США. Большинство посвящено цифровой медицине и финансовым технологиям. Также есть стартапы, которые улучшают эффективность работы государственного управления.

FriendlyData упрощает работу с большими объемами файлов и информации. Сервис преобразует команды пользователя в структурированные запросы. Например, если ввести «покажи пользователей из США», программа сама вычленит ключевые слова и поймет, чего от нее хотят. Стартап интегрируется в базу данных с помощью API.


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