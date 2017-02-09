Впервые белорусский стартап получил деньги от самого престижного фонда в мире 9.02.2017, 16:57

7,555

Каждый выбранный проект фонда получает $150 тысяч.

Отечественный проект FriendlyData одобрен для финансирования и стажировки калифорнийским акселератором 500 Startups. Фонд считается одним из лучших в мире. Каждый выбранный проект получит $150 тыс., но $37,5 тыс. придется отдать за участие в 500 Startups. Также инвестиционному фонду переходит доля стартапа размером 6%, сообщает onliner.by.

В двадцатый набор 500 Startups вошли несколько десятков проектов, из них более трети создаются за пределами США. Большинство посвящено цифровой медицине и финансовым технологиям. Также есть стартапы, которые улучшают эффективность работы государственного управления.

FriendlyData упрощает работу с большими объемами файлов и информации. Сервис преобразует команды пользователя в структурированные запросы. Например, если ввести «покажи пользователей из США», программа сама вычленит ключевые слова и поймет, чего от нее хотят. Стартап интегрируется в базу данных с помощью API.