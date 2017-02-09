Удивительная история с этими полевыми командирами «ДНР»/«ЛНР» 6 Антон Носик

9.02.2017, 17:21

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Антон Носик

Командиры, вроде, полевые, а гибнут не в бою.

Без малого три года они ведут жестокие бои на передовой с превосходящим по численности противником. У противника — авиация, артиллерия, бронетехника, стрелковое оружие.

«Сколько раз могли убить»…

Первая жертва бандитских разборок в «ЛНР»: полевой командир Мозговой, расстрелян вместе с охраной в собственном джипе летом 2015

Но почему-то погибают они все не на передовой.

А в глубоком тылу, и ровно при таких обстоятельствах, при которых уходили из жизни российские криминальные авторитеты, начиная с ранних 1990-х.

Одного взорвали в подъезде жилого дома, другого киллеры в джипе расстреляли, по третьему с близкого расстояния пальнули из гранатомета, на охраняемой территории его же собственной базы.

А первый глава «ЛНР» Болотов в конце января просто сходил в Москве на встречу с двумя бывшими соратниками, выпил с ними кофе, и через несколько часов скончался от неизвестных причин, в возрасте 46 лет.

Как тут не вспомнить банкира Кивелиди, скончавшегося через несколько часов после встречи со своим партнером по Росбизнесбанку, от неизвестного яда.

Ни одна из этих смертей не похожа на гибель в бою.

Это все хорошо знакомый из криминальной хроники стиль бандитских разборок.

Конспирологи, следящие за внутренней склокой в руководстве «ДНР»/«ЛНР», после каждого убийства наперебой предлагают объяснения из области «борьбы за власть» и вообще политики.

То напишут, что Плотницкий оппозицию зачищает, то российские спецслужбы заподозрят, то «украинские диверсанты» внедрились в окружение полевых командиров…

А мне вспоминается, что в основе всех раскрытых заказных убийств из российской криминальной хроники лежал банальный имущественный конфликт, причем даже чаще между партнерами, чем между враждующими группировками. Вместе отжали какой-нибудь лакомый объект собственности, а потом не поделили его. И вот уже вчерашние подельники шлют друг к другу киллеров…

Наверное, невозможно разобраться в том, кого и за что там убили, и кто следующий, без серьезного анализа финансовых потоков в «ДНР»/«ЛНР». Там же не только отъем имущества и бизнесов у жителей: есть еще и контрабанда акцизных товаров в обе стороны через виртуальные границы, и торговля оружием, и авторынок с перебитыми VIN, и спонсорские деньги, и караваны с гумпомощью… В общем, есть браткам, за что друг с другом побороться, безо всяких ВСУ.

Оттого и гибнут не в открытом бою с врагом, а в теневых разборках с бизнес-партнерами.

И будут гибнуть так же дальше, покуда остается, что делить.

Или покуда не перебьют друг друга окончательно, как случилось в свое время с главарями московских и питерских ОПГ.

Антон Носик