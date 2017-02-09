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В Румынии протестующие добились отставки министра юстиции

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  • 9.02.2017, 17:39
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Митингующие в центре Бухареста требуют отставки всего правительства.

Глава министерства юстиции Румынии Флорин Иордаке покинул свой пост после многотысячных акций протеста, продолжавшихся более недели по всей стране. Граждане выступили против его предложения - отменить уголовное наказание для некрупных коррупционеров, передает bbc.com.

Именно Иордаке был инициатором законодательной инициативы, вызвавшей столь резкую реакцию в обществе.

31 января правительство Румынии издало указ, согласно которому чиновники освобождались от уголовной ответственности за коррупцию, если ущерб не превышал 200 тыс. леев (47,5 тыс. долларов).

После этого в Бухаресте и других городах начались многотысячные митинги протеста - столь массовых гражданских выступлений Румыния не видела со времен падения коммунистического режима в 1989 году.

Протестующие не только выступали против указа, но и требовали отставки правительства в целом.

5 февраля указ был отозван, так и не вступив в силу.

В среду парламент Румынии проголосовал против вынесения вотума недоверия правительству.

В четверг глава минюста Флорин Иордаке, подавая в отставку, вновь заявил, что предложенная им мера "законна и соответствует конституции", однако признал, что он не смог настроить в свою пользу общественное мнение.

Президент Румынии Клаус Йоханнис уже заявил, что отставки Флорина Иордаке будет недостаточно, чтобы справиться с политическим кризисом в стране.


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