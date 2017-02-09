Говорцова: Шансы белорусов на выход в полуфинал Кубка федерации - хорошие 9.02.2017, 17:51

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Ольга Говорцова

Фото: naviny.by

Белорусская теннисистка поделилась мнением о шансах команды в матче Кубка федерации против голландцев.

- В голландской заявке изначально была Рэйчел Хогенкамп. Для нас ее отсутствие имеет какое-то значение?

- Года полтора назад мы с ней встречались. Я выиграла вполне уверенно. Можно сказать, удобный оппонент для меня, но не стану утверждать, что так было бы для всех остальных.

- Как опытный командный боец, вы наверняка можете прикинуть позитивный результат нашей сборной в Кубке федерации по итогам нынешнего года.

- Считаю, что на выход в полуфинал у нас очень хорошие шансы. У голландок только один игрок топ-30, остальные не входят в первую сотню.

- Можно ли сказать, что для белорусок получился самый удачный жребий?

- Если судить по рейтингу, то так и получается. Но всё иногда бывает по-другому, — передает «Прессбол».