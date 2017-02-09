Николай Черноус: Нужно объединяться и выходить на улицу 2 9.02.2017, 18:30

Белорусам нужно бороться вместе против скандального декрета.

Более двух сотен подписей собрали активисты против декрета №3. Мероприятие по сбору проходила в течение двух часов в начале у входа на Брестский рынок, а после у кинотеатра «Беларусь», передает «Радыё Рацыя».

- Я хочу обратиться к жителям Республики Беларусь, до сознательных граждан. Никто ничего за вас не будет делать, пока вы сами не выйдете из кухни на улицу. Нужно выходить, нужно объединяться и бороться вместе, - заявил активист Николай Черноус, который приехал поддержать брестских сборщиков подписей.

На вопрос корреспондента, «почему вы подписались против «декрета о тунеядцах?», брестчанин ответил: «Потому что я хочу жить в нормальной стране».

Большинство людей, к которым обращались активисты, охотно подписывались под инициативой по отмене декрета о «тунеядцах».

Сбор подписей под инициативой об отмене декрета №3 активисты собирают по всей стране. После этого, они планируют передать их властям в том числе и в администрацию Лукашенко.

Брестская милиция сбору подписей не препятствовала, кроме дискуссии с руководством Брестского рынка о получении разрешения на сбор. «Под обращением к Лукашенко получать какое-то разрешения не нужно», - заявил Николай Черноус.

Напомним, что 17 февраля в 18-00 на Октябрьской площади Минска начнется Марш рассерженных белорусов с требованием отмены декрета о «тунеядцах».