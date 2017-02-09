Мадонна опубликовала фото с удочеренными девочками из Малави 9.02.2017, 18:22

Мадонна подтвердила удочерение двух девочек из Малави, опубликовав фото в «Инстаграме».

Американская поп-звезда Мадонна подтвердила, что удочерила двух четырехлетних девочек-близняшек из Малави, передает русская служба BBC.

«Я очень благодарна всем в Малави, кто сделал это возможным», - написала певица в «Инстаграме», опубликовав свое фото с детьми.

Певица получила разрешение на удочерение во вторник по решению суда в Малави. До сих пор девочки, которые зовут Эстер и Стелла, жили в детском доме.

Мадонна ранее уже усыновила двух малавийских детей - Дэвида в 2006 году и Мерси в 2009-м.

58-летняя артистка убедила суд, что несмотря на свой возраст она готова воспитывать детей. «Занимаясь благотворительностью, она [Мадонна] не раз посещала детские дома. Поэтому она решила заполнить пустоту в их жизни и открыть им свой дом», - сказала судья Фиона Мвале, вынося решение в пользу певицы. По ее мнению, дети попадут в любящую семью и будут жить в роскошной обстановке в США.

Мать девочек умерла после родов, отец близняшек женился на другой женщине, а дедушка и бабушка по матери не были в состоянии посвящать себя девочкам с полной отдачей.

Судье, по ее словам, сначала показалось, что 58-летняя певица находится в более зрелом возрасте, чем основная масса кандидатов на роль приемных родителей, но медицинские справки убедили судью.

Мадонна говорила, что таким образом хочет подать пример другим женщинам, что не стоит обращать внимание на свой возраст.

Еще в 2009 году в рамках благотворительной деятельности певица открыла в Малави школу для сирот.

Отношения поп-звезды с властями африканской страны не всегда были безоблачными: в 2011 году она отстранила от руководящей роли в благотворительном фонде Raising Malawi сестру президента страны Джойс Банды Анджимиле Опоньо, после чего пресс-секретарь главы государства обвинил певицу в завышенной оценке своей роли в Малави.

Усыновление Дэвида и Мерси тоже не прошло гладко, и певице приходилось доказывать свою готовность стать приемной матерью в суде.