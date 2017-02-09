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Российская авиация нанесла удар по турецким военным

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  • 9.02.2017, 18:35

В результате бомбардировки погибли трое турецких военнослужащих, 11 получили ранения.

Генштаб Турции сообщил о гибели троих военных при ударе российской авиации, передает РИА Новости.

Анкара назвала удар непреднамеренным. По информации агентства, во время авиаударов по объектам «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России — Прим.) случайно поразили здание, где находились турецкие военнослужащие, участвовавшие в операции «Щит Евфрата».

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану.

Напомним, истребитель турецких ВВС 24 ноября 2015 года сбил российский бомбардировщик, на несколько секунд нарушивший воздушное пространство Турции. Экипаж Су-24 успел катапультироваться, однако один из пилотов был убит боевиками на земле, а во время операции по эвакуации второго пилота был убит сотрудник российского спецназа. После этого отношения стран резко ухудшились.


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