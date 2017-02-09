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Биологи восстановили рецепт 5000-летнего китайского пива

  • 9.02.2017, 18:42

Древнее китайское пиво было значительно слаще современного.

Студенты Стэндфордского университета под руководством археолога и биолога Ли Лиу сварили пиво на основе остатков хмельной жидкости, которые были обнаружены в 2016 году на глиняных чашах в одной из китайских пещер. Исследователи установили, что возраст находки составляет 5 тысяч лет, сообщает sundaynews.info.

По словам Ли Лиу, древнее китайское пиво было значительно слаще современного за счет более примитивной системы фильтрации.

«В состав напитка входили ячмень, семена веничного проса, а также Иволевы слезы или бусенник, тропическое травянистое растение», — рассказала сотрудница Стэндфордского университета.

Ли Лиу утверждает, что ее находка имеет историческое значение.

«Ранее считалось, что ячмень в Китае начали использовать в производстве продуктов питания около 4 тысяч лет назад. Наше открытие показывает, что это произошло значительно раньше», — заявила археолог.

Сотрудница вуза добавила, что древнекитайское пиво по плотности было сопоставимо с кашей.

«Этот напиток было принято пить через соломинку», — отметила Лиу.


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