Фуркад ушел с церемонии награждения из-за российского биатлониста
- 9.02.2017, 19:03
Французский биатлонист неоднократно критиковал Александра Логинова из-за дисквалификации за допинг.
Французский биатлонист Мартен Фуркад демонстративно ушел с церемонии награждения смешанной эстафеты на ЧМ-2017, сообщает sports.ru.
Спортсмен сделал это после того, как на третью ступень пьедестала поднялась сборная России, в составе которой был Александр Логинов.
Проходя мимо российской команды, Фуркад что-то сказал в сторону спортсменов.
Напомним, что Фуркад неоднократно критиковал Логинова из-за дисквалификации за допинг.
Сборная Германии победила в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону в Австрии, Беларусь заняла 22-е место из 25-ти.