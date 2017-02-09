Фуркад ушел с церемонии награждения из-за российского биатлониста 9.02.2017, 19:03

Мартен Фуркад

Французский биатлонист неоднократно критиковал Александра Логинова из-за дисквалификации за допинг.

Французский биатлонист Мартен Фуркад демонстративно ушел с церемонии награждения смешанной эстафеты на ЧМ-2017, сообщает sports.ru.

Спортсмен сделал это после того, как на третью ступень пьедестала поднялась сборная России, в составе которой был Александр Логинов.

Проходя мимо российской команды, Фуркад что-то сказал в сторону спортсменов.

Напомним, что Фуркад неоднократно критиковал Логинова из-за дисквалификации за допинг.

Сборная Германии победила в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону в Австрии, Беларусь заняла 22-е место из 25-ти.