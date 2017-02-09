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Минюст опровергает Лукашенко

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  • 9.02.2017, 19:38
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Министерство юстиции Беларуси не готовило иск по недопоставке российской нефти.

Министерство юстиции не готовило судебный иск о недопоставке российской нефти в Беларусь. Об этом на пресс-конференции 9 февраля заявил министр юстиции Олег Слижевский.

«Минюст не занимался подготовкой такого иска», — цитирует interfax.by слова Слижевского.

Александр Лукашенко на пресс-конференции 3 февраля назвал газовый спор с Москвой издевательством над официальным Минском и сообщил, что Беларусь обратилась в суд.

Спор за поставки газа между Россией и Беларусью длится с начала 2016 года. По подсчетам России, белорусская задолженность составила уже около 550 миллионов долларов.

В ответ Россия со второй половины 2016 года ограничила поставки нефти в Беларусь. В первом квартале 2017-го Россия сперва договорилась поставить 4,5 млн тонн, а потом сократила до 4 млн тонн. (Для сравнения: два года назад поставки в первом квартале составили 5,5 млн тонн.)


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