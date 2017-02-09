В Польше археологи начали поиск Янтарной комнаты 1 9.02.2017, 19:44

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Польские археологи начали поиск Янтарной комнаты в подземных туннелях, которые, согласно городским легендам, находятся у замка Пасленк.

Замок Пасленк был построен в XIV веке. Существует легенда, что под ней расположена целая сеть туннелей и коридоров. Археологи решили проверить все и уже получили согласие на раскопки у местной власти. Власти, в свою очередь, рассчитывают, что обнаружение тайных подземных ходов привлечет поток туристов в этот небольшой городок, пишет art-news.com.ua.

Стоит отметить, что осенью 2016 года на местности проводились археологические исследования с применением томографов и георадаров, в ходе которых рядом с замком ученые обнаружили некую «аномалию». Все это свидетельствует о наличии туннеля под землей, который, скорее всего, соединяет замок с костелом святого Варфоломея. Новые раскопки планируют начать летом текущего года.

Немного исторических фактов

Приведем несколько исторических фактов, которые еще раз подтверждают версию существования подземных тоннелей, коридоров замка, а также Янтарной комнаты.

В Пасленк в конце Второй мировой войны немцы перевезли большую часть важных документов и музейных коллекций из Калининграда. Некоторые экспонаты были вывезены чуть позже Красной армией, но в ходе археологических работ в этом районе еще пару десятилетий назад были найдены уникальные керамические изделия с логотипами музеев.

К тому же, ученые опираются на показания очевидцев, которые уверяют, что осенью 1944 года поздно вечером на территорию замка начали въезжать грузовики с огромными коробками, которые позже покидали местность абсолютно пустыми.

Помимо этого, неподалеку от Пасленка было расположено поместье гауляйтера Восточной Пруссии Эриха Коха, которого власти Польской Народной республики приговорили к смертной казни. Приговор так и не привели в исполнение, поскольку Кох убедил всех, что знает, где именно спрятана Янтаря комната и другие ценные сокровища. В 1986 году Кох умер в тюрьме, так ничего и не сказав.

На сегодняшний день существует множество версий о том, где именно спрятана тайная комната. Есть мнения, что сокровища находятся в Польше, Калининградской области, Чехии, Германии и даже на самом дне Балтийского моря, однако реальных доказательств этому нет.

Янтарную комнату создали еще в XVIII веке немецкие мастера для прусского короля Фридриха I. Во времена Второй мировой войны немцы забрали комнату в Калининград (в те времена — Королевский замок Кенигсберга). Однако она бесследно исчезла весной 1945 года, незадолго до штурма известного города-крепости Кенигсберга. В течение долгих лет ее разыскивали, но безрезультатно.