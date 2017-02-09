Ермошина будет наблюдать за выборами президента Туркменистана 9.02.2017, 19:58

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Лидия Ермошина

Фото: bymedia

Выборы президента Туркменистана назначены на 12 февраля 2017 года.

Председатель Центральной комиссии Беларуси по «выборам» и проведению республиканских «референдумов» Лидия Ермошина и член Центральной комиссии Александр Лосякин в составе миссии наблюдателей от СНГ примут участие в наблюдении за выборами президента Туркменистана, сообщает БелТА.

Миссия наблюдателей от СНГ на выборах президента приступила к мониторингу избирательной кампании. Возглавляет миссию председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Выборы назначены на 12 февраля 2017 года.

Напомним, все избирательные кампании в Беларуси уже более 20 лет фальсифицируются. За это против главы ЦИК неоднократно вводились санкции Запада.

Кроме этого, о фальсификации результатов президентских выборов Лукашенко заявял в ноябре 2006 года в Минске на пресс-конференции для украинских журналистов.