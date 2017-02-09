Юрий Рубцов: Все вместе мы должны остановить грабеж со стороны власти 6 9.02.2017, 20:26

4,843

Юрий Рубцов

Бывший политзаключенный призвал сограждан на Марш рассерженных белорусов, который состоится 17 февраля на Октябрьской площади.

С призывом отстоять свои права бывший политзаключенный обратился на своей странице в «Фейсбуке».

«Я не знаю, какими словами можно убедить людей выйти на марш, чтобы защитить самого себя от грабежа со стороны Лукашенко.

Поймите, речь не идет об оппозиции, речь не идет о революции, речь не идет о смене власти. Речь идет об одном, мы должны сказать что не хотим подвергаться грабежу со стороны государства.

Конечно, можно много найти поводов, причин, аргументов, чтобы не идти на этот марш. Одному не нравится погода, второму не нравится день недели, третьему не нравится, что в марше будут принимать участие политики, четвертые могут поступить очень по умному - пусть кто-то идет, а я посмотрю что получится.

Еще раз повторяю. Никто не будет защищать ваши интересы. Никто не сможет защитить свои интересы в одиночку. Только совместные действия могут побудить власть, преступную власть, отменить закон о грабеже граждан Беларуси.

Давайте попробуем просчитать, что произойдет, если этот марш не состоится. О контрактах знают все. Учитывая контракты, а именно возможность вашего увольнения даже за косой взгляд в сторону начальства, не сложно предположить, что выйдя на марш протеста вы выходите и за то, чтобы вам начали платить настоящую зарплату, а не те копейки, которые вам платят сейчас. По сути, декретом №3 вас загоняют работать за копейки, ибо работодатель в нашей стране один - государство, монополист в сфере размера заработной платы.

Каждый гражданин Беларуси должен осознать простую вещь, что так называемым тунеядцем, может стать каждый, кто у себя на работе попросит, не потребует, а попросит увеличния заработной платы. А потому долг каждого гражданина Беларуси быть на акции протеста 17 февраля», - написал Рубцов в «Фейсбуке».

Напомним, Марш рассерженных белорусов состоится 17 февраля в Минске в 18.00 на Октябрьской площади.