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Виталий Гурков: Буду защищать честь Родины

  • 9.02.2017, 20:49
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Белорусский спортсмен примет участие в чемпионате мира по муай-тай в Минске.

Об этом Виталий Гурков сообщил на своей странице в «Фейсбуке».

«Принят в ряды национальной команды и буду защищать честь Родины и белорусского Muay Thai на домашнем чемпионате мира. Спасибо министру спорта Шамко Александру Игоревичу за поддержку. Отдельное спасибо Александру Ивановичу Барауле, Караеву Юрию Хаджимуратовичу, а также моему тренерскому штабу Пясецкому Дмитрию Борисовичу и Маханькову Константину Михайловичу.

Наша Возьме!!!» - написал Виталий Гурков.

Напомним, более 700 участников из 100 стран мира примут участие в чемпионате мира по муай-тай, который пройдет 3-12 мая 2017 года в столице.


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