Владимир Волчков: Мирный в свои почти 40 лет играет так, как молодым и не снилось 3 9.02.2017, 21:08

Владимир Волчков

Капитан мужской сборной Беларуси сравнил Максима Мирного с Оле-Эйнаром Бьерндаленом.

- Макс Мирный почти твой ровесник, а продолжает «пылить» по теннисным дорогам, да еще как «пылить»! Ты понимаешь его мотивацию в желании продолжать активный теннис?

- Нужно понимать, что Макс — уникальный человек. Его профессионализм запределен, его любовь к теннису безгранична. Я даже не знаю, с кем его сравнить. Может, с Бьерндаленом в биатлоне. Если брать теннисную шкалу, то подход Макса к делу, каким он был еще 10-15 лет назад, примерно соответствует отношению к профессии со стороны теперешней первой десятки мирового рейтинга в «одиночке».

К тому же по своему складу он очень гармоничная личность. Иногда я вижу, что некоторые люди просто не понимают глубины его натуры. Думают, что он такой, каким они его себе представили. А Макс просто имеет дар быстро распознавать человека и уже дальше общается с ним, стараясь в разговоре выдерживать уровень собеседника.

Безусловно, на него самое благоприятное влияние оказала Теннисная академия Ника Боллетьери, Макс попал в юном возрасте. Именно она привила ему системность в вопросах подготовки, внимание к мелочам. Они как запустили его маховик в те годы, так он и крутится до сих пор. Я могу ошибаться, но мне кажется, что Максиму проще поддерживать его обороты, чем полностью переформатировать свой уклад жизни.

Он и сам высказывал очень интересные мысли по поводу своей мотивации на продолжение карьеры. Не далее как на ужине после победы над румынами. Но мне не хотелось бы за Макса озвучивать его мысли. Возможно, он их сам когда-нибудь проговорит на публике.

- Для любителей тенниса вы с Максом — безоговорочные авторитеты. А кто вы для молодых белорусских теннисистов?

- Мирный — стопроцентный лидер, который в свои почти 40 лет играет так, как молодым и не снилось. Конечно, он для них непререкаемый авторитет. Что касается Волчкова, то у ребят ко мне чувствуется уважение не столько как к бывшему теннисисту, сколько как к нынешнему тренеру. Мы с ними проводим на корте тысячи часов, они видят мое отношение к делу, мы вместе проживаем непростые жизненные ситуации, острые эпизоды, - цитирует Волчкова «Прессбол».