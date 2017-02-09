закрыть
9 февраля 2017, четверг, 22:19
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Главный тренер сборной Беларуси по биатлону покинул ЧМ в Хохфильцене

  • 9.02.2017, 21:58
Юрий Альберс

Юрий Альберс из-за проблем со здоровьем покинул расположение команды, находящейся на чемпионате мира.

— В четверг утром был вынужден уехать домой главный тренер нашей команды Юрий Альберс. Уже в понедельник Юрий Юрьевич почувствовал недомогание. Он мужественно терпел болевые волны, но работать на постоянных обезболивающих уколах невозможно и просто опасно. Более того, Альберс и так сделал больше, чем от него можно было требовать в той ситуации, когда биатлон уходит на второй план.

Официальный комментарий, который дал генеральный секретарь Анатолий Стромский звучал следующим образом: «Юрий Юрьевич был вынужден уехать из Хохфильцена ввиду необходимости оперативного медицинского обследования и возможной госпитализации», — говорится в сообщении «Биатлон online».

Напомним, что в стартовой гонке чемпионата мира команда Беларуси, выступавшая уже без присмотра наставника, заняла 22-е место в смешанной эстафете.


Мнение

Куба или Эстония?
Куба или Эстония? Леонид Злотников
«Григорьич, я люблю другого!»
«Григорьич, я люблю другого!» Дмитрий Быков
Калининградский детонатор
Калининградский детонатор Роман Яковлевский
Дорогой Ильича
Дорогой Ильича Наталья Радина


Интервью

Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Дмитрий Бондаренко: Введение погранзоны — еще один удар по финансам Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Введение погранзоны — еще один удар по финансам Лукашенко
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет