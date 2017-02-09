Главный тренер сборной Беларуси по биатлону покинул ЧМ в Хохфильцене 9.02.2017, 21:58

Юрий Альберс

Юрий Альберс из-за проблем со здоровьем покинул расположение команды, находящейся на чемпионате мира.

— В четверг утром был вынужден уехать домой главный тренер нашей команды Юрий Альберс. Уже в понедельник Юрий Юрьевич почувствовал недомогание. Он мужественно терпел болевые волны, но работать на постоянных обезболивающих уколах невозможно и просто опасно. Более того, Альберс и так сделал больше, чем от него можно было требовать в той ситуации, когда биатлон уходит на второй план.

Официальный комментарий, который дал генеральный секретарь Анатолий Стромский звучал следующим образом: «Юрий Юрьевич был вынужден уехать из Хохфильцена ввиду необходимости оперативного медицинского обследования и возможной госпитализации», — говорится в сообщении «Биатлон online».

Напомним, что в стартовой гонке чемпионата мира команда Беларуси, выступавшая уже без присмотра наставника, заняла 22-е место в смешанной эстафете.