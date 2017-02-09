Украина подала в ЕСПЧ пять исков против РФ 1 9.02.2017, 22:04

Минюст Украины готовит подачу в Европейский суд по правам человека шестого иска по делу о запрете деятельности Меджлиса.

Украина подала в Европейский суд по правам человека пять исков против Российской Федерации по фактам оккупации Крыма, военной агрессии в Донбассе, о нарушении прав человека на оккупированных территориях и незаконном вывозе детей-сирот в РФ. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко, передает Liga.net.

«Мы сейчас уже можем говорить о нескольких больших блоках судебных баталий, которые Украина начала против РФ. За три года мы сформировали большой пул кейсов по искам Украины против РФ в ЕСПЧ, которые базируются, кроме решений международных организаций, на десятках тысяч доказательств, собранных нашими военными, правоохранительными органами и службами, ставшими основой пяти исков Украины против России в ЕСПЧ», - сказал он.

Петренко отметил, что первый иск в ЕСПЧ касается факта оккупации Крыма, второй - о событиях в Донбассе и агрессии России, третий иск - о нарушениях прав человека в Крыму и в Донбассе со стороны оккупантов: убийств, пыток, похищений.

«Последний иск, который также уже есть в ЕСПЧ, это дело детей-сирот. В рамках этого дела мы доказываем, что РФ работает в тесном сотрудничестве с террористическими организациями ДНР/ЛНР. У нас есть доказательства, что пограничные органы РФ пропустили и содействовали незаконному похищению украинских детей и перемещению их в РФ», - сказал министр.

Петренко добавил, что на сегодня Минюст готовит подачу в ЕСПЧ шестого иска по делу о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.

В 2016 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) больше всего решений о нарушении Европейской конвенции по правам человека принял в отношении России.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.