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«Гісторыя майго жыцця» Navi стала лучшей песней на белорусском языке

  • 9.02.2017, 22:12

Композиция была отмечена музыкальной премией «Лира-2016».

Песня «Гісторыя майго жыцця» группы Navi стала лучшей песней на белорусском языке в рамках V Республиканского конкурса «Национальная музыкальная премия в области популярной музыки «Лира», передает БелТА .

Именно эта песня принесла группе победу в национальном отборе на «Евровидение-2017». Автор песни - Артем Лукьяненко, аранжировка группы Navi и студии ToneTwins. Исполняют песню Артем Лукьяненко и Ксения Жук.

Песня также претендует на победу в номинации «Лучшая песня года», а группа Navi получила номинацию как «Лучший коллектив исполнителей».


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