Reuters узнал о критике Трампом в беседе с Путиным договора о разоружении 1 9.02.2017, 22:24

В ходе беседы президент США раскритиковал договор о ядерном разоружении, назвав его выгодным только России.

Президент США Дональд Трамп в своем первом телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным раскритиковал Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), заключенный между США и Россией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в администрации президента и бывшего американского чиновника, знакомого с содержанием телефонного разговора.

Источники рассказали, что, когда во время разговора Путин поднял вопрос о возможном продлении договора от 2010 года, известного как СНВ-3, Трамп сделал паузу и обратился к своим помощникам с вопросом, что это вообще за договор.

В итоге Трамп заявил Путину, что договор был одной из неудачных сделок, заключенных администрацией Барака Обамы.

Белый дом отказался от комментариев, отослав к официальному сообщению, которое было опубликовано по итогам телефонного разговора. В нем, как отмечает Reuters, ничего не говорилось об обсуждении нового договора СНВ.

Во время предвыборных дебатов в 2016 году Трамп заявлял, что Россия «перехитрила» Соединенные Штаты с договором. Трамп называл неправильным то, что договор позволял России продолжать производить ядерные боеголовки, в то время как Соединенным Штатам — нет, напоминает РБК.

Госсекретарь Рекс Тиллерсон во время слушаний в сенате, где обсуждалась его кандидатура на этот пост, заявлял, что поддерживает договор СНВ. В частности, Тиллерсон заявил, что для Соединенных Штатов важно «оставаться в сотрудничестве с Россией, привлечь ее к ответственности по обязательствам, принятым в рамках нового договора СНВ, как и обеспечить исполнение [договора] с нашей стороны».

Получить оперативный комментарий со стороны Кремля агентству Reuters не удалось.