Лига чемпионов: БГК имени Мешкова победил венгерский «Пик» 1 9.02.2017, 22:41

В сотом матче в еврокубках брестчане обыграли венгерский клуб со счетом 25:23.

БГК имени Мешкова одержал победу над венгерским «Пиком» в домашнем матче группового раунда Лиги чемпионов — 25:23, информирует «Прессбол».

Поединок был посвящен 80-летию со дня рождения заслуженного тренера Республики Беларусь Анатолия Петровича Мешкова.

БГК имени Мешкова — Пик — 25:23 (14:14)

БГК имени Мешкова: Пешич, Черепенько, Миятович; Рутенко (1), Ященко, Бабичев, Кулак, Криштопанс (4), Стойкович (3), Шумак, Вукич (1), Проданович, Разгор, Остроушко (3), Джамали (8), Шилович (5).

Пик: Сьерра, Шего; Обранович, Челльман (6), Бодо (2), Горбок (2), Зубаи, Сунайко, Балог (3), Скубе (2), Блажевич, Габер (1), Шоштарич (2), Педро Родригес (1), Банхиди, Бунтич (4).

Группа «В»: Виве — 14 очков (9 игр), Пик — 13 (10), Вардар — 12 (9), БГК имени Мешкова — 11 (10), Райн Левен — 11 (9), Целе — 5 (9), Загреб — 4 (9), Кристианстад — 4 (9).