закрыть
10 февраля 2017, пятница, 0:51
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Лига чемпионов: БГК имени Мешкова победил венгерский «Пик»

1
  • 9.02.2017, 22:41

В сотом матче в еврокубках брестчане обыграли венгерский клуб со счетом 25:23.

БГК имени Мешкова одержал победу над венгерским «Пиком» в домашнем матче группового раунда Лиги чемпионов — 25:23, информирует «Прессбол».

Поединок был посвящен 80-летию со дня рождения заслуженного тренера Республики Беларусь Анатолия Петровича Мешкова.

БГК имени Мешкова — Пик — 25:23 (14:14)

БГК имени Мешкова: Пешич, Черепенько, Миятович; Рутенко (1), Ященко, Бабичев, Кулак, Криштопанс (4), Стойкович (3), Шумак, Вукич (1), Проданович, Разгор, Остроушко (3), Джамали (8), Шилович (5).

Пик: Сьерра, Шего; Обранович, Челльман (6), Бодо (2), Горбок (2), Зубаи, Сунайко, Балог (3), Скубе (2), Блажевич, Габер (1), Шоштарич (2), Педро Родригес (1), Банхиди, Бунтич (4).

Группа «В»: Виве — 14 очков (9 игр), Пик — 13 (10), Вардар — 12 (9), БГК имени Мешкова — 11 (10), Райн Левен — 11 (9), Целе — 5 (9), Загреб — 4 (9), Кристианстад — 4 (9).


Мнение

Куба или Эстония?
Куба или Эстония? Леонид Злотников
«Григорьич, я люблю другого!»
«Григорьич, я люблю другого!» Дмитрий Быков
Калининградский детонатор
Калининградский детонатор Роман Яковлевский
Дорогой Ильича
Дорогой Ильича Наталья Радина


Интервью

Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Дмитрий Бондаренко: Введение погранзоны — еще один удар по финансам Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Введение погранзоны — еще один удар по финансам Лукашенко
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет