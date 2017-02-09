Карточки на день патриотизма 3 Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

9.02.2017, 22:47

Антон Орехъ

Если в России День Патриотизма сделают выходным – то вообще по барабану, что это за праздник.

Главное — на работу идти не надо и на учебу, а в честь чего – какая фиг разница. Граждане до сих пор не знают порядка цветов на родном флаге, но это не мешает им быть патриотами, обожать родину и отмечать День России 12 июня. Кстати, названия этого торжества они тоже не помнят. Не твердо знают россияне, по какому случаю выходной 4 ноября и откудова он взялся. Однако не знание праздника не освобождает от необходимости выпивать и закусывать, верно!

А уж в День Патриотизма мы будем просто обязаны квасить и жрать – сама суть будущего красного дня календаря заключена в этом. Во всей тысячелетней истории Государства Российского не было достойного события, которое символизировало бы нашу любовь к Отечеству, аккумулировало бы все наши патриотически чувства. И вот 6 августа 2014 года мы ввели продуктовое эмбарго против Запада.

Кто такой патриот? Тот, кто не жрет чужого! Кто вместо вражьих креветок поедает родные подосиновики, кто вместо пармезана поглощает коренья и шишки. Этот праздник даст ответ на главный вопрос о смысле жизни. Смысл жизни нашего гражданина оказывается в том, чтобы принимать пищу. И отказ от приема определенных видов пищи является великим подвигом во имя Родины.

Конечно, в этот день нужно проводить парад на Красной площади. Но это не тот парад, где ракеты и танки с необитаемыми башнями. На главной площади страны должны быть густо разложены и расставлены перехваченные контрабандой из Белоруссии и Казахстана хамоны, ракообразные в панцире и без панциря, дюгони, приматы, дельфины, мука грубого и тонкого помола, яблоки и груши, яйца и куры домашние. И все это в течение часа под звуки военного оркестра давить гусеницами, жечь огнем и дробить молотилками.

А потом россияне, не отрывая башки от телевизора, должны пересесть к праздничному столу и начать трапезу с плодами импортозамещения, чавкая, причмокивая и облизываясь. Поглаживая животы и приговаривая: ах, и вкусно же ты, пальмовое масло! Проталкивая пищу во чрево водочкой и крымскими винами, петь нестройными голосами громкую песню и смахивать тряпочкой пыль с портрета вождя, который ведь это эмбарго и придумал, а значит, сделался, таким образом, главным патриотом России.

И чтобы в этот день шли проверки по домам – у кого что на столе и в холодильнике. Чтоб вывешивать списки тех, кто в заначке держали зарубежные колбасы и печенья. Чтобы стало этим людям стыдно. И, конечно, чтобы лишились они права на получение продуктовых карточек. Кстати, день, когда продуктовые карточки торжественно поступят в обращение, тоже предлагаю сделать выходным и отмечать в форме Дня Благоденствия и Процветания, символизирующего победу эмбарго над санкциями, замещения над импортом и задницы над головой.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»