Группа «J:морс» стала победителем музыкальной премии «Лира-2016» 9.02.2017, 23:14

Группа «J:морс» стала победителем музыкальной премии "Лира-2016", передает БелТА.

Жюри конкурса во главе с народным артистом Беларуси Анатолием Ярмоленко отдало предпочтение «J:морс» в номинации «Лучший коллектив исполнителей».

Судейская коллегия голосовала в режиме онлайн в зале Дворца Республики, где сейчас идет церемония награждения победителей конкурса.

Лидер группы Владимир Пугач поделился с гостями вечера, что за более чем 15 лет на белорусской эстраде коллектив определил для себя самое главное в творчестве - внимание зрителей. Потому коллектив очень счастлив, когда оказывается его достойным.

На номинацию «Лучший коллектив исполнителей» претендовали группы «Без Билета», «Радиоволна», «J:морс» и Navi.