Могилевчанин подделал повестку от следователей, чтобы не идти пьяным на работу 6 1.03.2017, 9:04

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На поддельном документе был даже штамп «Управление Следственного комитета Республики Беларусь».

На 31-летнего жителя Могилева возбуждено уголовное дело за подделку документа. Расследованием занимался Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета, сообщает euroradio.fm.

Сообщается, что в ноябре 2016 года мужчина в нетрезвом состоянии решил не идти на работу, чтобы избежать негативных последствий. Для того, чтобы ему не был записан прогул, изобретательный могилевчанин с помощью ноутбука и принтера подделал повестку Следственного комитета — якобы, его вызвали свидетелем по уголовному делу. На поддельном документе был даже штамп «Управление Следственного комитета Республики Беларусь».

Эту фальшивую повестку он отдал своему начальству. В результате обвиняемому был начислен и выплачен заработок за день. Однако потом предприятие направило фальшивую повестку в управление Следственного комитета по Могилевской области для включения уплаченного заработка в число процессуальных издержек. Тогда и был вскрыт обман с документами.

Сейчас следователи завершили расследование дела и передали материалы прокурору для направления в суд.