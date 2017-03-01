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Ученые нашли древнейший организм на Земле

  • 1.03.2017, 11:10
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Исследованные породы
Фото: Dominic Papineau

Открытие биологов позволяет иначе взглянуть на историю жизни на нашей планете.

Международный коллектив палеобиологов обнаружил древнейшие окаменелые фрагменты жизни на Земле. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature (перевод – lenta.ru).

Следы бактерий, живших на планете около 3770-4280 миллионов лет назад вблизи подводных гидротермальных источников, найдены в породах Нуввуагиттука — древнейших скал планеты.

Ученые в исследованных образцах обнаружили трубчатые и нитевидные структуры, а также гранулы оксида железа и карбонаты, что, по их мнению, свидетельствует о протекании в прошлом биологической активности.

Находка ученых уточняет проведенные ранее датировки древних следов жизни, найденных в образцах из того же Нуввуагиттука, а также строматолитах из Гренландии. Имеющиеся у биологов данные указывают, что уже около 3,7 миллиарда лет назад микроорганизмы были распространены практически по всей толще океана.


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