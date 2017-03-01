Белорусы входили в европейский зал рыцарской славы 1 1.03.2017, 11:46

Владимир Орлов

Наши предки достойно конкурировали с лучшими воинами Средневековья.

Историк Владимир Орлов рассказал «Трибуне» о спорте, которым увлекалась состоятельная белорусскaя шляхта.

Рыцарские турниры - одно из главных спортивных увлечений европейской знати в Средневековье. Что интересно, в этих соревнованиях наши предки были не последними на континенте и могли неплохо конкурировать с соперниками. Журналист пообщался с историком, писателем Владимиром Орловым и узнал об отважных рыцарях-литвинах, где проходили рыцарские чемпионаты Европы, и услышал историю о Зоське Длинной, которую можно считать первой спортсменкой в нашей истории.

- Владимир, были ли наши предки спортивными?

- Со времен князя Всеслава Чародея, как свидетельствуют летописи и хроники, наши предки определялись мощью, ловкостью, выносливостью. Когда-то эти качества были нужны в сражениях, на охотах, а через века понадобились белорусам в спорте. Между прочим, аналоги сегодняшних спортивных соревнований проводились между нашими предками еще в Полоцком княжестве. С помощью лука, который попадал в цель с 300-350 шагов, не только воевали, ходили на охоту (стрелой могли сразить гуся, утку, цаплю, лебедя), но и определяли лучшего в турнирах среди лучников. Стреляли, видимо, по прообразам современных мишеней. Сначала из луков, потом перешли на арбалет, а через некоторое время - на огнестрельное оружие. Вели огонь из тогдашних аналогов новейшего оружия, которым пользуются спортсмены-стрелки. По правилам, турниры были близки к современным спортивным состязаниям, рыцарские турниры были очень популярны в Великом княжестве Литовском.

Во времена Витовта и Сигизмунда Августа существовал институт рыцарства. Не в смысле учебного заведения, а в смысле явления. Наши рыцари путешествовали по дорогам Европы, совершали подвиги в честь дам своего сердца и Отечества. Их девизом были слова: «Сердце - Отечеству, честь - никому!»

- Звучит довольно патриотично. А кем вообще были рыцари?

- На нашей территории они не составляли отдельного сословия. Рыцарями была наиболее состоятельная часть шляхты, которая могла себе позволить и вооружение, и поездки по европейским дорогам, и участие в турнирах. Их права и обязанности регламентировались строгими законами. Во-первых, рыцари должны были заботиться о своем вооружение, во-вторых, рыцарь имел разрешение выехать в любую страну, кроме неприятельских, «ради приумножения славы своей и отечества».

В рыцарском кодексе были прописаны идеалы духовности, взаимопомощи. Там также были указаны требования поддерживать церковь, защищать слабых, уважать женщину, демонстрировать личное мужество, заботиться о своем образовании и науке. Рыцарские правила не позволяли убивать противника сзади. Печать позора ложилось на всадника, который убил в поединке пешего, либо на вооруженного, который оставил без жизни безоружного. Самыми главными из ритуалов были церемония посвящения в рыцари и турниры.

Рыцари были довольно популярны. Они часто становились объектами восхваления литераторов. Вспомним хотя бы Вальтера Скотта, который жил в более поздние времена, но написал роман «Айвенго». О рыцарях короля Артура тоже писали через века. Известный белорусский поэт эпохи Ренессанса Микола Гусовский в поэме «Песня про зубра» оставил очень подробное описание наших рыцарей, воинов в мирные времена. Вот как он описал рыцарскую подготовку.

Князь наш загадваў ствараць у сваіх уладаннях

Лагер ваенны пры кожным паселішчы ў пушчах…

Выган пры вёсцы, і там ад відна да сутоння

Носяцца коннікі з гіканнем цугам па кругу,

Шабляй і стрэлам цэляць у вешкі…

Звычай у коннікаў быў свае лукі ды стрэлы

Укручваць у клунак з адзежай і гэтак сухімі

Потым выносіць на бераг… Вось рынулі коні,

Пырханне чуеш адно, бачыш вушы ды храпы,

А на стырне, упіліўшыся ў грывы, мільгаюць

Конных галовы. Свабоднай левай рукою

Кожны грабе, памагае каню выбірацца…

- Когда рыцарские турниры появились на наших просторах?

- В 1387 году тогдашний великий князь Ягайло поставил свою подпись под грамотой, в которой впервые упоминались «рыцари и бояре» Эту дату можно считать началом расширения рыцарских традиций в нашем государстве. Поскольку княжество было частью общеевропейской цивилизации, правила были общими для всех и на территории ВКЛ. Эти турниры собирали участников из разных стран. Наши рыцари ездили на соревнования даже в дальние страны - Португалию и Испанию. На турнире рыцари приезжали заранее - за четыре дня до начала. Первый вечер отводился праздничному ужину и танцам, на следующий день судьи обсуждали участников. Для этого на всеобщее обозрение выставлялись боевые шлемы и флаги рыцарей. После озвучивали имя участников, и каждый из присутствующих мог выступить со своим словом. Если о кандидате узнавали, что он, например, нарушал рыцарские правила либо бил соперника, который лежал, атаковал со спины, его отстраняли от участия в соревнованиях. На третий день рыцари торжественно клялись соблюдать все правила турнира. В настоящее время вдоль ристалища, где происходили соревнования, устанавливали трибуну для зрителей.

- А где чаще всего проходили турниры?

- История знает случаи, когда они проходили в больших залах дворцов и замков, но обычно турниры проходили на городской площади. Благодаря этому за поединками рыцарей можно было наблюдать не только с трибун, но и из окон близлежащих домов. Однако за это платили деньги. И были соответствующие люди, которые следили за тем, чтобы никто бесплатно из окон не следил за зрелищем.

Турниры проходили преимущественно в столичных городах. Я не исключаю возможности, что локальные соревнования проходили в центрах воеводств, крупных населенных пунктах, но они не имели такого резонанса, о них мало пишется в исторических хрониках.

Другое дело - война. В 1579 году войска Стефана Баторий держал Полоцк в осаде, который до этого был захвачен Иваном Грозным. Оcада длилась 16 лет. В княжеском войске были венгры, поляки, немцы. И вполне вероятно, что у них лагере происходили локальные турниры. Осада была долгой, трудной, и в свободное время они могли отдыхать.

Но чаще всего соревнования проходили в Вильне. Большая часть турниров пришлась на 16 век, когда царствовал великий князь Сигизмунд Август, известный многим своей трагической любовью к Барбаре Радзивилл. В 1 546 году в Вильне несколько тысяч зрителей наблюдали за боем, в котором сошлись литвин Габриэль Тарле и рыцарь из Пруссии Лягендорф. Наш спортсмен был ранен, но все равно победил в этом единоборстве. Через год на турнир в Вильно съехались рыцари из десяти европейских стран: из Франции, Чехии, Италии, Германии, Венгрии, Англии. Участники брали приступом специально построенный деревянный замок. На том турнире на ристалище вышел сам Сигизмунд Август и победил в своем бою. Но турнир зрителям и гостям запомнился вторым эпизодом. В шуточном поединке участвовала, борясь сразу с двумя рыцарями, литвинка Зоська Длинная, которую все Вильно знало как ловкую, веселую бабенку. Возможно, это первый пример, когда мы можем говорить в нашей истории о спортсменке. На турнирах между собой соревновались исключительно мужчины. А тут на ристалище вышла Зоська, которая хорошо владела и копьем, и мечом. Под хохот присутствующих ее объявили победительницей.

Подобные турниры можно называть, если хотите, своеобразными чемпионатами Европы. Они были очень зрелищными. Все начиналось с торжественного парада участников в рыцарских доспехах. При этом судьи следили, чтобы никто не имел преимущества, а копья рыцарей были одинакового качества и длины. То же самое касалось и лошадей. Они должны были быть одного роста. Победа должна была зависит только от мастерства, а не от дополнительных обстоятельств.

- По каким правилам проходили турниры?

- Соревнования были индивидуальные и командные. В индивидуальных, чтобы победить, необходимо было сбить наземь противника вместе с конем. При этом запрещалось калечить чужого коня, бить соперника сзади и ниже пояса, нападать на рыцаря со сбитым шлемом.

Как теперь соревнования могут затягиваться надолго (например, в теннисе), так и рыцарские бои могли продолжаться до позднего вечера. Чуть ли не в полной темноте трубачи трубили отбой и определялись победители, если кто-то не успел получить чистую викторию, говоря современным языком, определяли по баллам. Что касается наград, сначала победитель забирал себе коня и оружие соперника. Но со временем появились и другие награды, которые стали традиционными для всей Европы. Это был серебряный панцирь, меч с золотой рукоятью, золотой рыцарский пояс, шпоры, которые на древнебелорусском языке назывались «острог». Особым образом судьи отмечали и тех, кто больше остальных продержался на арене и сохранил свои перья на шлеме нетронутыми. Также награждали за самый меткий удар, давали приз за наибольшее количество сокрушенных копий соперника. Некоторые рыцари могли за поединок сломать около дюжины пик. На турнирах награждали и тех, кто приехал из самой дальней страны. Но главный приз победителю чемпионата вручала женщина, которую выбирали на турнире королевой любви.

- Тогдашние рыцари отличались физической силой и подготовкой?

- Главную роль играет не телосложение, а мастерство владения оружием, конной ездой. Что касается внешности, данные археологов и антропологов свидетельствуют о том, что наши предки имели меньший рост.

Я лично в этом убедился, когда посетил настоящий Кедайняй (историческое название Кейданы), где в кальвиниском сборы есть захоронение Радзивиллов. В тамошних галереях такие низкие арки, что каждый раз заставляли меня прижать голову. И это притом, что я не такой уж и высокий - мой рост 183 см. Но Радзивиллы, для которых строили этот храм, были явно ниже. И рыцари, когда их сравнивать с современными спортсменами, например, с баскетболистами, были меньшего роста.

Кстати, вот пример, свидетельствующий о мужестве тех людей. По некоторым сведениям, Не Ягайло, а наш великий князь Витовт руководил общим войском во время битвы под Грюнвальдом. Пока Ягайло долго молился, не давал приказа польским войском вступать в битву, Витовт в своем боевом панцире участвовал в битве. Мы не знаем, с самого начала, или вступал в нее эпизодически, чтобы вдохновить воинов, но известно, что его панцирь был так погнут, что чтобы освободить князя, его пришлось разрезать пилами. А ему на тот момент было 60 лет.

- Соревнования проходили по олимпийской системе?

Да, на турнирах также действовала подобная система, согласно которой в финальном поединке определяли победителя всего турнира. Но, что интересно, турнир не завершался на ристалище. Он продолжался после боя, за общим столом во время взаимных застольных шуток. Это была настоящая традиция. Шутки могли быть веселыми, колкими, а иногда могли и обидеть. Приведу пример. На одном из рыцарских турниров в Вене в 16 веке немецкие рыцари начали смеятся с литвинов и поляков. Почему? Потому что у тех было якобы худшее вооружение. Тогда кто-то из Литвинский рыцарей спросил у них: «А как же вы с хорошим оружием нам проиграли битву под Грюнвальдом?» Драки не было, но в ответ немцы, чтобы обидеть наших предков, предложили литвинам купить у них за 100 злотых самую старую и малорослую лошадь. На удивление немцам, наши предки согласились и отдали им те деньги, а на следующий день пригласили тех на обед, чтобы угостить свежей олениной. Наелись они того мясо, пили бокал за бокалом, веселились, а в конце обеда немцам на большом подносе принесли голову и ноги так называемого оленя. Им был как раз тот старый конь.

Немцы схватились за мечи, но правила рыцарских соревнований заставили их сесть на место и запивать свою обиду еще одним бокалом.

- Гибли ли рыцари во время турниров ?

- Такое случалось, но подобные случаи были довольно редки. Судьи внимательно следили, чтобы дело до этого не доходило. Да и сами рыцарские кодексы не разрешали завершать бой убийством.

- Наши рыцари были уважаемы за границей?

- В 1581 году тирольских герцог Фердинанд решил создать в своем фамильном замке музей европейской славы. И он обратился с письмами к знатнейшим рыцарям из разных стран с просьбой прислать свое оружие. В этот перечень попали наши соотечественники Радзивиллы - Николай «Рыжий» и Николай «Черный». В результате их панцири экспонировалась в музее тирольских герцога, а сейчас их можно увидеть в Венском историческом музее. Кроме того, литвины попадали в рыцарские книги, своеобразные справочники, в которых рассказывали о знаменитых представителей рыцарства.

Кстати, сегодня представление о рыцарях ВКЛ дает сарматский портрет, отдельный жанр живописи, в котором героя изображали в полный рост в парадном одеянии. Наши шляхтичи считали себя потомками сарматов, воинственного и успешного народа, который жил за тысячу лет до наших рыцарей в причерноморских степях. Они были правителями огромных европейских просторов и бросали вызов самому Риму.

- Кто был самым известным рыцарем-литвином?

- Двух Радзивиллов мы уже упомянули. К ним можно добавить князя Юрия Радзивилла, который остался в белорусской истории под прозвищем «Литовский геркулес» и одержал победы в 30 сражениях. Стоит вспомнить и Богуслава Радзивилла, о котором можно написать не менее интересный роман, чем «Три мушкетера». Богуслав много путешествовал по Европе. Фехтовал, дрался на дуэлях и из-за этого на несколько дней даже попал в Бастилию. А помогло ему выйти на свободу дальнее родство с королем Франции, в армии которого он служил подполковником. Что еще о нем сказать? Однажды спас жизнь шведскому королю, а английский монарх по поводу его приезда устроил в Лондоне бал и большую охоту. Богуслав увлекался искусством и писал религиозные песнопения, оставил описание своей жизни, которое несколько лет назад было издано по-белорусски. Он не только коллекционировал произведения искусства, но и сам хорошо рисовал. А также создал план городских укреплений Слуцка. После осуществления этого проекта его стали называть «Бастионом Литвы», так как Слуцк действительно стал мощным городом. Вообще Богуслав Радзивилл был авантюристом, а без них не обходилась история ни одного народа. Однажды он попал в плен к татарам, но притворился обедневший шляхтичем и сумел откупиться за самые маленькие деньги.

- Рыцари из каких стран были главными оппонентами наших предков?

- Среди одних жила память о великих победы, среди вторых - о поражении. И наиболее красноречивым событием этого была Грюнвальдская битва, когда вечером 15 июля 1410 года войско Тевтонского ордена, которое считалось самым сильным в Европе, было разбито. Многие помнили об этом, что накладывало отпечаток на рыцарские турниры. Такое соперничество проявилось в истории со старым конем, о котором я уже рассказывал.

- Московское княжество выбивалась из контекста в рыцарских турниров?

- Безусловно. Трагедией наших восточных соседей было то, что они попали на 250 лет под монгольское иго. И в это время там существовал Московский улус Золотой Орды. Именно так в Орде называли Московию. Московские князья приезжали туда и на коленях ползали, проявляя все символы поклонения хану, чтобы получить ярлык на великое княжение. Все это продолжалось до конца 15 века. Эти события вырвали и перечеркнули все вековые традиции восточных русских княжеств. Освобождение от Орды было чисто внешним. Московиты в наследство получили и построение государственной пирамиды, и идею господства над всем миром, и тактику выжженной земли. Короче, к востоку от Великого княжества начинался другой мир - евразийский. Там действительно не существовало ни рыцарства, ни Магдебургского права в городах, ни эпохи Возрождения и Реформации, которые были в государстве наших предков. А эти два явления, между прочим, на века предопределили общеевропейский движение цивилизации.

Со временем популярность рыцарских турниров начала спадать. Настали другие времена, появилось новое оружие (в XVII веке они почти в Европе не проводились — прим.). Но сейчас в Беларуси действуют много рыцарских клубов, которые занимаются реконструкцией турниров. Только в Минске их около 15, а по всей стране - десятки. Наши клубы довольно часто завоевывают награды на праздновании Грюнвальдской битвы, на других турнирах. Ежегодно в Беларуси проводится фестиваль «Белый замок», который известен по всей Европе. Живые рыцарские традиции лишний раз свидетельствуют о том, что мы, белорусы, являемся европейцами не только географически, но и культурно, и ментально, и исторически.