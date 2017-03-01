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1 марта 1566 года был издан Статут Великого княжества Литовского

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  • 1.03.2017, 13:09
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Свод законов по которому жили наши предки был написан на старобелорусском языке.

Статут Великого княжества Литовского 1566 года ─ вторая редакция свода законов Великого княжества Литовского, составлявшего правовую основу государства.

История создания Статута

В 1544 Брестский сейм обратился к великому князю с просьбой доработать Статут Великого княжества Литовского 1529 года.

В 1551 была создана Статутная комиссия, представившая через 10 лет проект нового Статута. Споры по отдельным статьям задержали ведение его в действие. Привилеем Сигизмунда II Августа 11 марта 1566 Статут утвержден. Он был больше по объему, чем Статут 1529, лучше по систематизации материалов и уровню кодификационной техники.

Содержание Статута

Состоял из 14 разделов, 367 статей. Первые три раздела охватывали государственное право, 4-й раздел суд и судебный процесс, 5,6 - семейное право, 7 - гражданское право, 8 - о завещаниях, 9 - о земельных спорах, 10 - о лесах, 11-14 уголовное право. Статут отражал общественно-политические изменения, происшедшие в Великом княжестве Литовском в 1530-1560-е гг., закрепил новое административно-территориальное деление, новую систему судов. Видна цель заменить употребление в административной и судебной деятельности обычное право «писаным». Некоторые статьи направлены против проникновения в княжество польских панов.

Издания Статута

Статут написан на старобелорусском языке, переводился на латинский и польский языки. Получил широкое распространение: известно 27 списков. Они имеют значительные текстовые расхождения, что дает возможность изучать развитие старобелорусского литературного языка, выявить соотношения книжных заимствований.

Впервые напечатан кириллицей в 1855 в московском журнале «Временник Императорского Московского общества истории и древностей Российских».


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