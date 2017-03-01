Ученые назвали целебные свойства виски 22 1.03.2017, 13:39

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Эксперты высказались за продажу виски в аптеках.

Специалисты доказали, что виски является самым популярным алкогольным напитком во всем мире. При этом, употребление такого спиртного поможет вылечить рак или же ослабить влияние химиотерапии на лечение. Об этом накануне рассказали американские ученые, пишет издание newsyou.info.

Благодаря употреблению виски можно не просто расслабиться, но и укрепить свое здоровье. На данный момент остается только непонятным, насколько же алкоголь будет эффективнее лекарственным препаратов. Специалисты доказали, что виски помогает прочищать кровеносные сосуды, а также снизить риск возникновения инсульта. Помимо этого, благодаря ежедневному употреблению такого элитного алкоголя, можно сбросить вес.

Эксперты считают рациональным распространение виски в аптеках, потому что у спиртного уже были доказаны полезные свойства. Последнее исследование показало, что в таком алкоголе содержится фермент, который способствует уменьшению холестерина и увеличению уровня антиоксидантов. Это все положительно сказывается на сердечно-сосудистой системе человека.

Стоит отметить, что в некоторых странах виски уже полным ходом продается для лечения кашля, оспы, туберкулеза или же проблем с желудком. Помимо этого, алкоголь в некоторых случаях может помочь в лечении онкологических заболеваний, либо просто смягчить последствия химиотерапии.