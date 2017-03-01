закрыть
1 марта 2017, среда, 17:29
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Заржавевшие пепелацы – суть путинской империи

8
  • Евгений Титов
  • 1.03.2017, 14:21
  • 7,166

Режиссер Георгий Данелия оказался пророком.

Пересмотрел «Кин-дза-дза» Георгия Данелия. Еще раз подтверждается истина, что по-настощему большое искусство всегда многомерно: в нем всегда можно отыскать десятки и сотни трактовок, десятки и сотни идей. А кроме этой смысловой неисчерпаемости такое искусство всегда поднимается над своим временем, то есть становится современным для любой эпохи. Теперь по фильму (надеюсь, сюжет все и без меня помнят).

Особую силу «Кин-дза-дза» придают забавные и вместе с тем философские контрасты. Жители планеты Плюк владеют телепатией, но при этом совершенно примитивны в духовном плане. Их корабли способны за секунды преодолевать миллиарды километров, но при этом похожи на ржавые раздолбанные ведра. Это ли не символ советской империи, в которой делали ракеты, но не могли сделать ботинки? И это ли не символ России, которая утопает в гордости и величии, но не может обеспечить дрова бабушке в сибирской деревне? Да и летают россияне зачастую действительно на ведрах, имя которым – самолеты советской постройки.

Вольно или невольно, но Данелия оказался пророком. Как Цой, который писал песню о школьных переменах, а написал гимн эпохи. Вся эта ржавая техника, заброшенные разбитые катакомбы – это же символ советского хозяйства, которое к тому времени уже начало разваливаться. Сейчас этот процесс оформился окончательно: российский олигархат до сих пор эксплуатирует советскую инфраструктуру, которая сегодня как раз достигла состояния, показанного в фильме. На то оно и пророчество.

Впрочем, дело не только в состоянии народного хозяйства, и тут давайте вспомним психоанализ. Зигмунд Фрейд в своей теории использует понятие «сгущение». Его суть в том, что ряд явлений и вещей выражаются в каком-то одном образе, который вбирает их свойства. Так вот, заржавевшие пепелацы, гравицаппы и транклюкаторы – и есть то самое сгущение. В них передана суть гигантской умирающей империи. И эта суть более чем актуальна сегодня!

И еще о социальном подтексте. Помните эту фразу в фильме, «какой дурак на Плюке думает правду»? Эзоповым языком, но при этом совершенно однозначно режиссер передал суть советского двоемыслия. Советскую несвободу слова и несвободу совести Данелия сгустил до состояния абсурда, когда опасно даже думать.

Не менее гениально показана и система социального устройства: она держится исключительно на покорности и страхе, но стоит кому-то осмелеть, как он может все изменить. При этом интересно (и весьма пророчески!) изображена социальная иерархия плюкан: малиновые штаны, желтые, приседания и унижения. Разве не то же самое мы видим сегодня, когда каждый образованный человек должен приседать перед разбогатевшим быдлом?

Словом, «Кин-дза-дза» – это и кинокомедия, и социальная сатира, и гениальное предсказание. Посмотрите еще раз, не пожалеете. Быть может, после этого станет яснее, что всем нам следует делать.

Евгений Титов, «Фейсбук»


Мнение

Рабское правосудие
Рабское правосудие Михаил Пастухов
Мюнхенский форум без белорусского «донора безопасности»
Мюнхенский форум без белорусского «донора безопасности» Роман Яковлевский
Был бы жив Немцов
Был бы жив Немцов Ирина Ясина
Любовь, весна и тунеядство
Любовь, весна и тунеядство Ирина Халип


Интервью

Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию