Заржавевшие пепелацы – суть путинской империи 8 Евгений Титов

1.03.2017, 14:21

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Режиссер Георгий Данелия оказался пророком.

Пересмотрел «Кин-дза-дза» Георгия Данелия. Еще раз подтверждается истина, что по-настощему большое искусство всегда многомерно: в нем всегда можно отыскать десятки и сотни трактовок, десятки и сотни идей. А кроме этой смысловой неисчерпаемости такое искусство всегда поднимается над своим временем, то есть становится современным для любой эпохи. Теперь по фильму (надеюсь, сюжет все и без меня помнят).

Особую силу «Кин-дза-дза» придают забавные и вместе с тем философские контрасты. Жители планеты Плюк владеют телепатией, но при этом совершенно примитивны в духовном плане. Их корабли способны за секунды преодолевать миллиарды километров, но при этом похожи на ржавые раздолбанные ведра. Это ли не символ советской империи, в которой делали ракеты, но не могли сделать ботинки? И это ли не символ России, которая утопает в гордости и величии, но не может обеспечить дрова бабушке в сибирской деревне? Да и летают россияне зачастую действительно на ведрах, имя которым – самолеты советской постройки.

Вольно или невольно, но Данелия оказался пророком. Как Цой, который писал песню о школьных переменах, а написал гимн эпохи. Вся эта ржавая техника, заброшенные разбитые катакомбы – это же символ советского хозяйства, которое к тому времени уже начало разваливаться. Сейчас этот процесс оформился окончательно: российский олигархат до сих пор эксплуатирует советскую инфраструктуру, которая сегодня как раз достигла состояния, показанного в фильме. На то оно и пророчество.

Впрочем, дело не только в состоянии народного хозяйства, и тут давайте вспомним психоанализ. Зигмунд Фрейд в своей теории использует понятие «сгущение». Его суть в том, что ряд явлений и вещей выражаются в каком-то одном образе, который вбирает их свойства. Так вот, заржавевшие пепелацы, гравицаппы и транклюкаторы – и есть то самое сгущение. В них передана суть гигантской умирающей империи. И эта суть более чем актуальна сегодня!

И еще о социальном подтексте. Помните эту фразу в фильме, «какой дурак на Плюке думает правду»? Эзоповым языком, но при этом совершенно однозначно режиссер передал суть советского двоемыслия. Советскую несвободу слова и несвободу совести Данелия сгустил до состояния абсурда, когда опасно даже думать.

Не менее гениально показана и система социального устройства: она держится исключительно на покорности и страхе, но стоит кому-то осмелеть, как он может все изменить. При этом интересно (и весьма пророчески!) изображена социальная иерархия плюкан: малиновые штаны, желтые, приседания и унижения. Разве не то же самое мы видим сегодня, когда каждый образованный человек должен приседать перед разбогатевшим быдлом?

Словом, «Кин-дза-дза» – это и кинокомедия, и социальная сатира, и гениальное предсказание. Посмотрите еще раз, не пожалеете. Быть может, после этого станет яснее, что всем нам следует делать.

Евгений Титов, «Фейсбук»