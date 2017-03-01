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РПЦ: Патриарх Кирилл не должен ездить на «Ладе-Калине» или трамвае

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  • 1.03.2017, 14:48
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В Русской православной церкви называли «пустыми» разговоры о роскошном образе жизни Владимира Гундяева.

Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в интервью телеканалу RTVi заявил, что патриарх сталкивается с большими нагрузками из-за «нечеловеческого графика», и поэтому не должен ездить на «Ладе-Калине» или трамвае, сообщает «Радио Свобода».

Легойда добавил, что уровень жизни патриарха Кирилла «далек от уровня даже просто очень богатого человека».

Сам патриарх Кирилл ранее заявлял о многочисленных дорогих подарках, которые он получает. По его словам, РПЦ не призывает «пренебрегать материальным фактором», однако осуждает людей, которые «приобретают ради приобретения».

В апреле 2012 года разгорелся скандал в связи с отретушированной фотографией патриарха, когда с его руки «исчезли» дорогие часы, но их отражение осталось на отполированном столе.


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