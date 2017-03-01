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Стало известно, где в Минске установят камеры фотофиксации

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  • 1.03.2017, 17:42
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Фото: onliner.by

Двa датчика, фиксирующие нарушения скоростного режима, установят на МКАД.

Фиксировать нарушения весь месяц с 7.00 до 20.00 будут камеры на ул.Ташкентской (мост через реку Свислочь). По четным числам с 7.00 до 20.00 будет работать датчик по просп.Независимости, 156 (скоростное ограничение там составляет 80 км/ч). По нечетным числам мобильный датчик на такое же время будут устанавливать на пересечении просп.Независимости с ул.Рогачевской (ограничение - 80 км/ч), пишет «Белта».

Две мобильные камеры установят на МКАД. Они будут фиксировать нарушения ПДД круглые сутки на 33-м км внешнего и 22-м км внутреннего кольца. Скоростное ограничение там составляет 90 км/ч.

Спидкамы на следующих участках дорог будут работать с 21.00 до 3.00:

1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 марта - по просп.Независимости, 156 (80 км/ч) и просп.Пушкина, 70а (60 км/ч);

2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 марта - по ул.Притыцкого, 60, к.5 (60 км/ч) и ул.Брыля, 21 (60 км/ч);

3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 марта - по ул.Кальварийской, 58, к.1 (60 км/ч) и по Партизанскому просп., 147 (60 км/ч);

4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 марта - на пересечении просп.Независимости с ул.Рогачевской (80 км/ч) и ул.Притыцкого, 106 (60 км/ч).


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