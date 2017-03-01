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Царь Додон и царь Рахмон

  • Антон Орехъ, «Эхо Москвы»
  • 1.03.2017, 19:06
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Антон Орехъ

Россияне очень любят по ТВ рассказывать, как мигранты мучают Европу, а сами амнистируют сотни тысяч нелегалов.

А чем молдаване хуже таджиков? Давеча Путин с Рахмоном про нелегалов договорился? Договорился? Какие основания отказывать в том же самом Додону? Никаких. Так что, граждане Молдовы – выходите их тени! Теперь можно! Теперь – пора!

Где-нибудь встретятся две колонны смурных мужиков, идущих амнистироваться. В УВД на столичной окраине сольются две очереди из числа бывших подпольщиков. Заявят о себе, все как есть расскажут и вместо нелегалов-нарушителей сделаются легалами. У всякого решения имеются две стороны: причина и следствие.

Какова же причина внезапного, так сказать, «жеста доброй воли» в отношении самых крупных источников гастарбайтеров? Быть может, дело в том, что этих самых гастарбайтеров нам стало не хватать. Даже визуально их теперь меньше в моей Москве, да и в других больших городах, как говорят, тоже. Уехали в страны, где побогаче. А если еще заморачиваться с такой ерундой, как нелегальность, так и вовсе некому будет мешки ворочать и снег чистить. Местные-то мараться на грязных работах как не хотели, так и не хотят.

Вторая причина, возможно, в желании эти беднейшие страны к себе покрепче пришпандорить. А то разбегаются от нас друзья и союзники. Скоро Россия будет как планета Земля, в чьей орбите вращается всего один спутник Луна. Вот и мы останемся только с Абхазией, Осетией и Донбассом. В такой компании не до жиру, тут и Молдавия с Таджикистаном будут большими союзниками. Пустим к себе их всех и заживем как прежде.

И вот тут пора поговорить о последствиях. Что же изменится? Кардинально, ничего. Они ведь почему нелегалами были? Потому что так было выгодно их работодателям. Бедным людям не до капризов, им как сказали, так они и сделали. Живи по подвалам, без справок и документов, получай копейки и не рыпайся. Завтра их легализуют, но послезавтра эти сотни тысяч снова превратятся в полурабов и постепенно опять уйдут на нелегальное положение. Плюс еще новые подтянутся. Вы просто оцените масштаб. 250 тысяч молдаван-нелегалов якобы находится в России. А на самом деле? Конечно, больше. И есть подозрение, что таких, в принципе, большинство. Если условия их труда здесь не поменяются, то почему должно измениться их положение? Почему должна измениться среда вокруг этих людей. А среда вокруг них тревожная. Потому что здесь и криминала полно и бытовой ненависти и всего чего хочешь.

Мы очень любим по телевизору рассказывать, как мигранты мучают Европу, а сами амнистируем сотни тысяч нелегалов. И что скажет об этом телевизор? Ничего не скажет. Или, по крайней мере, не скажет ничего из правды.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»


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